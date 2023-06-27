https://sputnikarabic.ae/20230627/بوتين-العدو-يحاول-استغلال-الوضع-ولو-لم-يتم-إنهاء-التمرد-لكان-نجح-في-ذلك-1078539473.html

بوتين: نظام كييف خسر 259 دبابة و780 مدرعة منذ بداية "الهجوم المضاد"

بوتين: نظام كييف خسر 259 دبابة و780 مدرعة منذ بداية "الهجوم المضاد"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية فقدت 259 دبابة و780 عربة مدرعة منذ بداية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد". 27.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-27T12:20+0000

2023-06-27T12:20+0000

2023-06-27T13:05+0000

روسيا

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وقال بوتين خلال لقائه مع العسكريين الروس: "الآن أعطوني معلومات محدثة. فقد العدو منذ بداية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" 259 دبابة و780 عربة مدرعة، وخلال الأيام السبعة الماضية فقط على اتجاه أوريكوفسكايا الذي يعتبره العدو الاتجاه الرئيسي للهجوم، فقد العدو 280 قطعة من المعدات العسكرية، بينها 41 دبابة".وأشار بوتين إلى أن التمرد المسلح دائما وفي كل مكان، يعقبه فوض وحروب أهلية.وأشاد بوتين بمقاتلي "فاغنر" الذين أظهروا بطولة وشجاعة ويحظون بالاحترام في البلاد.ولفت بوتين إلى أن تمويل مجموعة "فاغنر" تم توفيره بالكامل من قبل الدولة، منذ أيار/مايو 2022 إلى مايو 2023، دفعت السلطات للشركة 86.262 مليار روبل (نحو مليار دولار).وأكد بوتين أنه لو لم يتم وقف التمرد المسلح لم يكن معروفاً مصير البلاد، وأن الإنجازات التي تحققت في العملية العسكرية الخاصة، كان يمكن أن تضيع، لكن العسكريين الروس لم يسمحوا بذلك.وفي وقت سابق من اليوم، شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جميع أفراد القوات المسلحة الروسية ووكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة على شجاعتهم، مؤكدًا أن تصميمهم وشجاعتهم أسهما بتماسك المجتمع وقمع التمرد.

https://sputnikarabic.ae/20230627/بوتين-يكرم-القوات-التي-قمعت-التمرد-بالوقوف-دقيقة-صمت-1078536042.html

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