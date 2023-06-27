https://sputnikarabic.ae/20230627/بوتين-العدو-يحاول-استغلال-الوضع-ولو-لم-يتم-إنهاء-التمرد-لكان-نجح-في-ذلك-1078539473.html
بوتين: نظام كييف خسر 259 دبابة و780 مدرعة منذ بداية "الهجوم المضاد"
بوتين: نظام كييف خسر 259 دبابة و780 مدرعة منذ بداية "الهجوم المضاد"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية فقدت 259 دبابة و780 عربة مدرعة منذ بداية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد". 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T12:20+0000
2023-06-27T12:20+0000
2023-06-27T13:05+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال لقائه مع العسكريين الروس: "الآن أعطوني معلومات محدثة. فقد العدو منذ بداية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" 259 دبابة و780 عربة مدرعة، وخلال الأيام السبعة الماضية فقط على اتجاه أوريكوفسكايا الذي يعتبره العدو الاتجاه الرئيسي للهجوم، فقد العدو 280 قطعة من المعدات العسكرية، بينها 41 دبابة".وأشار بوتين إلى أن التمرد المسلح دائما وفي كل مكان، يعقبه فوض وحروب أهلية.وأشاد بوتين بمقاتلي "فاغنر" الذين أظهروا بطولة وشجاعة ويحظون بالاحترام في البلاد.ولفت بوتين إلى أن تمويل مجموعة "فاغنر" تم توفيره بالكامل من قبل الدولة، منذ أيار/مايو 2022 إلى مايو 2023، دفعت السلطات للشركة 86.262 مليار روبل (نحو مليار دولار).وأكد بوتين أنه لو لم يتم وقف التمرد المسلح لم يكن معروفاً مصير البلاد، وأن الإنجازات التي تحققت في العملية العسكرية الخاصة، كان يمكن أن تضيع، لكن العسكريين الروس لم يسمحوا بذلك.وفي وقت سابق من اليوم، شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جميع أفراد القوات المسلحة الروسية ووكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة على شجاعتهم، مؤكدًا أن تصميمهم وشجاعتهم أسهما بتماسك المجتمع وقمع التمرد.
https://sputnikarabic.ae/20230627/بوتين-يكرم-القوات-التي-قمعت-التمرد-بالوقوف-دقيقة-صمت-1078536042.html
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روسيا
بوتين: نظام كييف خسر 259 دبابة و780 مدرعة منذ بداية "الهجوم المضاد"
12:20 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 13:05 GMT 27.06.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية فقدت 259 دبابة و780 عربة مدرعة منذ بداية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
وقال بوتين خلال لقائه مع العسكريين الروس: "الآن أعطوني معلومات محدثة. فقد العدو منذ بداية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" 259 دبابة و780 عربة مدرعة، وخلال الأيام السبعة الماضية فقط على اتجاه أوريكوفسكايا الذي يعتبره العدو الاتجاه الرئيسي للهجوم، فقد العدو 280 قطعة من المعدات العسكرية، بينها 41 دبابة".
وأشار بوتين إلى أن التمرد المسلح دائما وفي كل مكان، يعقبه فوض وحروب أهلية.
وقال: "كما هو الحال دائما في مثل هذه الحالات يحدث الشيء نفسه دائما وفي كل مكان بعد التمردات المسلحة تأتي الفوضى الشاملة والحرب الأهلية وهذا ما منعتموه وهذا ما كان دوركم، ولهذا بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة أود أن أعرب عن امتناني لكم".
وأشاد بوتين بمقاتلي "فاغنر" الذين أظهروا بطولة وشجاعة ويحظون بالاحترام في البلاد.
وقال: "فيما يخص مجموعة "فاغنر" فكما تعلمون، فقد تعاملنا دائما مع مقاتلي وقادة هذه المجموعة باحترام كبير، لأنهم أظهروا بالفعل شجاعة وبطولة".
ولفت بوتين إلى أن تمويل مجموعة "فاغنر" تم توفيره بالكامل من قبل الدولة، منذ أيار/مايو 2022 إلى مايو 2023، دفعت السلطات للشركة 86.262 مليار روبل (نحو مليار دولار).
وقال: "تمويل مجموعة "فاغنر" جميعها تم توفيره بالكامل من قبل الدولة - من وزارة الدفاع، ومن ميزانية الدولة قمنا بتمويل هذه المجموعة بالكامل".
وأكد بوتين أنه لو لم يتم وقف التمرد المسلح لم يكن معروفاً مصير البلاد، وأن الإنجازات التي تحققت في العملية العسكرية الخاصة، كان يمكن أن تضيع، لكن العسكريين الروس لم يسمحوا بذلك.
وقال: "من غير المعروف ما كان سيحدث للبلاد في النهاية، وأن كل الإنجازات التي تحققت خلال المعارك، الكثير منها على أي حال، كان سيضيع. لكنكم لم تسمحوا لذلك أن يحدث".
وفي وقت سابق من اليوم، شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جميع أفراد القوات المسلحة الروسية ووكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة على شجاعتهم، مؤكدًا أن تصميمهم وشجاعتهم أسهما بتماسك المجتمع وقمع التمرد.