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بوتين يكرم القوات التي قمعت التمرد بالوقوف دقيقة صمت
https://sputnikarabic.ae/20230627/بوتين-يكرم-القوات-التي-قمعت-التمرد-بالوقوف-دقيقة-صمت-1078536042.html
بوتين يكرم القوات التي قمعت التمرد بالوقوف دقيقة صمت
بوتين يكرم القوات التي قمعت التمرد بالوقوف دقيقة صمت
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، جميع أفراد القوات المسلحة الروسية ووكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة على شجاعتهم، مؤكدًا أن تصميمهم... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T10:26+0000
2023-06-27T10:46+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار روسيا اليوم
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قال بوتين إن الطيارين الذين لقوا حتفهم في أحداث الـ 24 يونيو /حزيران، قاموا بواجبهم بشرف، وطلب تكريم ذكراهم بالوقوف دقيقة صمت.
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الأخبار
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بوتين يكرم العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط "التمرد المسلح" في الكرملين
بوتين يكرم العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط "التمرد المسلح" في الكرملين
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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم, видео
روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم, видео

بوتين يكرم القوات التي قمعت التمرد بالوقوف دقيقة صمت

10:26 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 10:46 GMT 27.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
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يتبع
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، جميع أفراد القوات المسلحة الروسية ووكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة على شجاعتهم، مؤكدًا أن تصميمهم وشجاعتهم أسهما بتماسك المجتمع وقمع التمرد.
قال بوتين إن الطيارين الذين لقوا حتفهم في أحداث الـ 24 يونيو /حزيران، قاموا بواجبهم بشرف، وطلب تكريم ذكراهم بالوقوف دقيقة صمت.
© Ruptly
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