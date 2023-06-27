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https://sputnikarabic.ae/20230627/تمساح-يفاجئ-صيادا-ويحوله-إلى-ضحية-فيديو-1078538258.html
تمساح يفاجئ صيادا ويحوله إلى "ضحية"... فيديو
تمساح يفاجئ صيادا ويحوله إلى "ضحية"... فيديو
تلقى رجل يصطاد بالقرب من بركة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية ترحيبًا غير حار من تمساح، في حادثة مروعة تم تسجيلها بواسطة أحد المارة. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T12:22+0000
2023-06-27T12:22+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو كيف تمكن الصياد من الوصول إلى مسافة آمنة بعيدًا عن التمساح، حيث توقف التمساح عن الهجوم عليه بعد بضع ثوانٍ.قال خبير التماسيح في إدارة الموارد الطبيعية في ولاية ساوث كارولينا: "من المحتمل أن التمساح اقترب من الرجل لأنه ربط البشر بالطعام، ربما لأنه تم إطعامه من قبل الناس في الماضي".منذ عام 2000، أبلغت ولاية ساوث كارولينا عن 23 هجوما من قبل التماسيح، بما في ذلك 5 هجمات أدت إلى الوفاة، حيث تُدرج التماسيح في جزيرة هيلتون هيد على أنها "عامل جذب"، ونادرًا ما تهاجم البشر.يشار إلى أن التماسيح في يوم من الأيام كانت مهددة بالانقراض، لكنها تعيش الآن بأعداد معقولة في هذه الجزيرة.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

تمساح يفاجئ صيادا ويحوله إلى "ضحية"... فيديو

12:22 GMT 27.06.2023
© Photo / تمساح ضخم
تمساح ضخم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Photo /
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تلقى رجل يصطاد بالقرب من بركة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية ترحيبًا غير حار من تمساح، في حادثة مروعة تم تسجيلها بواسطة أحد المارة.
ويظهر في الفيديو كيف تمكن الصياد من الوصول إلى مسافة آمنة بعيدًا عن التمساح، حيث توقف التمساح عن الهجوم عليه بعد بضع ثوانٍ.
قال خبير التماسيح في إدارة الموارد الطبيعية في ولاية ساوث كارولينا: "من المحتمل أن التمساح اقترب من الرجل لأنه ربط البشر بالطعام، ربما لأنه تم إطعامه من قبل الناس في الماضي".
منذ عام 2000، أبلغت ولاية ساوث كارولينا عن 23 هجوما من قبل التماسيح، بما في ذلك 5 هجمات أدت إلى الوفاة، حيث تُدرج التماسيح في جزيرة هيلتون هيد على أنها "عامل جذب"، ونادرًا ما تهاجم البشر.
يشار إلى أن التماسيح في يوم من الأيام كانت مهددة بالانقراض، لكنها تعيش الآن بأعداد معقولة في هذه الجزيرة.
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