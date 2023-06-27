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https://sputnikarabic.ae/20230627/جبهة-النصرة-تنقل-مواد-سامة-من-أحد-مستودعاتها-في-ريف-إدلب-1078538415.html
"جبهة النصرة" تنقل مواد سامة من أحد مستودعاتها في ريف إدلب
"جبهة النصرة" تنقل مواد سامة من أحد مستودعاتها في ريف إدلب
كشفت مصادر محلية في ريف إدلب لوكالة "سبوتنيك" عن قيام مسلحي "جبهة النصرة" بنقل 20 عبوة تحوي مواد مجهولة التركيب، من أحد مقرات التنظيم على الأطراف الغربية... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T12:18+0000
2023-06-27T12:29+0000
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وقالت المصادر إن "مسلحين من الجنسية البريطانية في "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، وصلوا إلى أحد (البرّادات)، غرب مدينة جسر الشغور، يُستخدم في تخزين المنتجات الزراعية لبيعها خارج موسمها، وأخرجوا منه صفائح معدنية محكمة الإغلاق، كانوا قد أودعوها في (البرّاد) منذ أكثر من 6 أشهر".وأشارت المصادر إلى أن طبيعة العبوات، وشكلها، وطريقة نقلها، تشير إلى أنها مخصصة لتخزين غازات وسوائل سامة.وأكدت المصادر أن هذه الشحنة ذاتها، كان مسلحو التنظيم قد قاموا بتخزينها في (البراد)، بداية الشتاء الماضي.وأوضحت المصادر أن فنيّي "النصرة"، الذين قاموا بتحميل المستوعبات ضمن سيارات مجهزة تابعة لتنظيم (الخوذ البيضاء)، كانوا يرتدون أقنعة وقفازات تستخدم للوقاية من المواد الخطرة، وقاموا بتوزيع العبوات العشرين على 6 سيارات، قبل أن يتجه الرتل إلى جهة مجهولة.
https://sputnikarabic.ae/20230622/مقتل-طفلين-وامرأة-وسط-سوريا-جراء-هجوم-طائرة-مسيرة-تابعة-لـجبهة-النصرة--1078405659.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

"جبهة النصرة" تنقل مواد سامة من أحد مستودعاتها في ريف إدلب

12:18 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 12:29 GMT 27.06.2023)
© AFP 2023 / FADI AL-HALABIجبهة النصرة
جبهة النصرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© AFP 2023 / FADI AL-HALABI
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حصري
كشفت مصادر محلية في ريف إدلب لوكالة "سبوتنيك" عن قيام مسلحي "جبهة النصرة" بنقل 20 عبوة تحوي مواد مجهولة التركيب، من أحد مقرات التنظيم على الأطراف الغربية لمدنية جسر الشغور، في ريف إدلب الجنوبي الغربي.
وقالت المصادر إن "مسلحين من الجنسية البريطانية في "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، وصلوا إلى أحد (البرّادات)، غرب مدينة جسر الشغور، يُستخدم في تخزين المنتجات الزراعية لبيعها خارج موسمها، وأخرجوا منه صفائح معدنية محكمة الإغلاق، كانوا قد أودعوها في (البرّاد) منذ أكثر من 6 أشهر".
وأشارت المصادر إلى أن طبيعة العبوات، وشكلها، وطريقة نقلها، تشير إلى أنها مخصصة لتخزين غازات وسوائل سامة.
وأكدت المصادر أن هذه الشحنة ذاتها، كان مسلحو التنظيم قد قاموا بتخزينها في (البراد)، بداية الشتاء الماضي.
قوات الدفاع الوطني السوري، ريف حماة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
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وأوضحت المصادر أن فنيّي "النصرة"، الذين قاموا بتحميل المستوعبات ضمن سيارات مجهزة تابعة لتنظيم (الخوذ البيضاء)، كانوا يرتدون أقنعة وقفازات تستخدم للوقاية من المواد الخطرة، وقاموا بتوزيع العبوات العشرين على 6 سيارات، قبل أن يتجه الرتل إلى جهة مجهولة.
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