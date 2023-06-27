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https://sputnikarabic.ae/20230627/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-إغلاق-القضية-المتعلقة-بأحداث-24-يوليو---عاجل-1078532617.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إغلاق القضية المتعلقة بأحداث 24 يونيو
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إغلاق القضية المتعلقة بأحداث 24 يونيو
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بأنه أثناء التحقيق في قضية "التمرد المسلح"، ثبت أن المشاركين فيه "أوقفوا أعمالهم الهادفة مباشرة إلى ارتكاب... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T08:16+0000
2023-06-27T08:56+0000
روسيا
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وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "في سياق التحقيق بقضية جنائية فتحها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 23 حزيران/ يونيو، بموجب المادة 279 من القانون الجنائي لروسيا، بشأن وقوع تمرد مسلح، ثبت أنه في 24 يونيو، أوقف المشاركون فيه (التمرد) أعمالهم الهادفة مباشرة إلى ارتكاب جريمة. ومع الأخذ بالاعتبار هذه الظروف وغيرها من الملابسات ذات الصلة بالتحقيق، أصدرت هيئة التحقيق، في 27 يونيو، قراراً بإغلاق القضية الجنائية".وتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه يوم أمس الاثنين، بالشكر إلى المواطنين الروس على صمودهم وتضامنهم، مشيرًا إلى أنه تم إظهار أعلى تعاضد للمجتمع والسلطة على جميع المستويات.وقال بوتين في خطاب متوجهًا إلى المواطنين الروس: "شكرا لكم على مثابرتك ووحدتكم ووطنيتكم".وأضاف: "لقد أظهر هذا التضامن المدني أن أي ابتزاز وأي محاولة لإحداث اضطراب داخلي محكوم عليها بالفشل".
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روسيا

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إغلاق القضية المتعلقة بأحداث 24 يونيو

08:16 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 08:56 GMT 27.06.2023)
© Sputnik . Igor Zaremboجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بأنه أثناء التحقيق في قضية "التمرد المسلح"، ثبت أن المشاركين فيه "أوقفوا أعمالهم الهادفة مباشرة إلى ارتكاب جريمة، وتم إغلاق القضية".
وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "في سياق التحقيق بقضية جنائية فتحها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 23 حزيران/ يونيو، بموجب المادة 279 من القانون الجنائي لروسيا، بشأن وقوع تمرد مسلح، ثبت أنه في 24 يونيو، أوقف المشاركون فيه (التمرد) أعمالهم الهادفة مباشرة إلى ارتكاب جريمة. ومع الأخذ بالاعتبار هذه الظروف وغيرها من الملابسات ذات الصلة بالتحقيق، أصدرت هيئة التحقيق، في 27 يونيو، قراراً بإغلاق القضية الجنائية".
وتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه يوم أمس الاثنين، بالشكر إلى المواطنين الروس على صمودهم وتضامنهم، مشيرًا إلى أنه تم إظهار أعلى تعاضد للمجتمع والسلطة على جميع المستويات.
وقال بوتين في خطاب متوجهًا إلى المواطنين الروس: "شكرا لكم على مثابرتك ووحدتكم ووطنيتكم".
وأضاف: "لقد أظهر هذا التضامن المدني أن أي ابتزاز وأي محاولة لإحداث اضطراب داخلي محكوم عليها بالفشل".
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