https://sputnikarabic.ae/20230627/خبير-نظام-كييف-يعذب-كل-من-لا-يريد-مواجهة-روسيا-1078541490.html
خبير: نظام كييف يعذب كل من لا يريد مواجهة روسيا
خبير: نظام كييف يعذب كل من لا يريد مواجهة روسيا
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T13:07+0000
2023-06-27T13:07+0000
2023-06-27T13:07+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: نظام كييف يعذب كل من لا يريد مواجهة روسيا
خبير: نظام كييف يعذب كل من لا يريد مواجهة روسيا
الأمم المتحدة تعترف بتعذيب نظام كييف للمعتقلين الأوكرانيين. وعنه قال الخبير بالشأن الروسي، فائز حوالة:الأسد يناقش ملف عودة اللاجئين مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. في هذا الصدد تحدّث الخبير بالعلاقات الدولية، عبد الله المنيني لـ "بلا قيود":دعوات من الأمم المتحدة لغلق سجن "غوانتانامو". حول هذا الموضوع قال الباحث بالشأن الأمريكي، عمار براهمية لبرنامج "بلا قيود":"حزب الله" اللبناني يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، الدكتور غسّان محمد لـ "بلا قيود":قطر وإيران قد تصبحان مركزا للغاز في المنطقة. وعنه قال أستاذ العلاقات الدولية علي الهيل:نهب وتدمير الآثار اليمنية. وعنه قال مدير عام حماية الآثار والممتلكات الثقافية لدى هيئة الآثار اليمنية:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: نظام كييف يعذب كل من لا يريد مواجهة روسيا
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الأمم المتحدة تعترف بتعذيب نظام كييف للمعتقلين الأوكرانيين. وعنه قال الخبير بالشأن الروسي، فائز حوالة:
كل مكان تتواجد فيه أمريكا تدمره بما في ذلك أوكرانيا، وهدفها المباشر تدميرها واستنزاف روسيا، والهدف الضمني تدمير الاتحاد الأوروبي، وهذا التعذيب حاصل للروس والأوكرانيين وكل من لا يريد حمل السلاح في وجه روسيا.
الأسد يناقش ملف عودة اللاجئين مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. في هذا الصدد تحدّث الخبير بالعلاقات الدولية، عبد الله المنيني لـ "بلا قيود":
عودة اللاجئين هو بالضرورة مطلب حقيقي للشعب السوري والدولة واللاجئين وكذلك للدول التي استقبلتهم وعانت من وجود أعداد كبيرة منهم، بغض النظر عن بعض الدول التي استثمرت في هذا الملف اقتصاديا وسياسيا وإنسانيا.
دعوات من الأمم المتحدة لغلق سجن "غوانتانامو". حول هذا الموضوع قال الباحث بالشأن الأمريكي، عمار براهمية لبرنامج "بلا قيود":
إذا كان هناك توجه حقيقي من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، التي تكتب تقاريرها فقط ضد المجتمعات التي لا تتماشى في الرؤية السياسية مع التوجهات الغربية، فعليها أن تتوجه نحو هذا الملف الذي يحتاج تكاتف الجهود من الأمم المتحدة ومن المجتمعات، لأنه وفي ظل ما يمر به العالم اليوم، نحن بحاجة إلى بناء مفهوم متكامل ومتوازن يحاسب فيه القوي قبل الضعيف.
"حزب الله" اللبناني يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، الدكتور غسّان محمد لـ "بلا قيود":
نحن أمام مرحلة قد تكون أخطر مستقبلا في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة، ولدى الكيان الإسرائيلي مخاوف من تداعيات أي مواجهات عسكرية قادمة من "حزب الله".
قطر وإيران قد تصبحان مركزا للغاز في المنطقة. وعنه قال أستاذ العلاقات الدولية علي الهيل:
هذا التعاون ليس جديدا وربما نرى تحالفا بين الدوحة وموسكو وطهران في هذا المجال، والتعامل بالعملات الوطنية أو اليوان الصيني كبديل للدولار.
نهب وتدمير الآثار اليمنية. وعنه قال مدير عام حماية الآثار والممتلكات الثقافية لدى هيئة الآثار اليمنية:
ليست الحرب المسؤول الوحيد عما حدث، بل أيضا الجماعات التكفيرية.
التفاصيل في الملف الصوتي...