https://sputnikarabic.ae/20230627/خبير-نظام-كييف-يعذب-كل-من-لا-يريد-مواجهة-روسيا-1078541490.html

خبير: نظام كييف يعذب كل من لا يريد مواجهة روسيا

خبير: نظام كييف يعذب كل من لا يريد مواجهة روسيا

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 27.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-27T13:07+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير: نظام كييف يعذب كل من لا يريد مواجهة روسيا خبير: نظام كييف يعذب كل من لا يريد مواجهة روسيا

الأمم المتحدة تعترف بتعذيب نظام كييف للمعتقلين الأوكرانيين. وعنه قال الخبير بالشأن الروسي، فائز حوالة:الأسد يناقش ملف عودة اللاجئين مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. في هذا الصدد تحدّث الخبير بالعلاقات الدولية، عبد الله المنيني لـ "بلا قيود":دعوات من الأمم المتحدة لغلق سجن "غوانتانامو". حول هذا الموضوع قال الباحث بالشأن الأمريكي، عمار براهمية لبرنامج "بلا قيود":"حزب الله" اللبناني يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، الدكتور غسّان محمد لـ "بلا قيود":قطر وإيران قد تصبحان مركزا للغاز في المنطقة. وعنه قال أستاذ العلاقات الدولية علي الهيل:نهب وتدمير الآثار اليمنية. وعنه قال مدير عام حماية الآثار والممتلكات الثقافية‏ لدى ‏هيئة الآثار اليمنية:التفاصيل في الملف الصوتي...

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