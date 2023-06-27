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روسيا تطلق 43 قمرا صناعيا بصاروخ واحد... فيديو
روسيا تطلق 43 قمرا صناعيا بصاروخ واحد... فيديو
ذكرت وكالة "روس كوسموس" الروسية أن المركبة الفضائية للأرصاد الجوية "Meteor-M" رقم 2-3، والتي تم إطلاقها من قاعدة فوستوشني الفضائية، دخلت المدار. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T15:21+0000
2023-06-27T15:21+0000
روسيا
العالم
الفضاء
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وأعلنت الوكالة عن نجاح إطلاق صاروخ "سويوز" الذي يحمل 43 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء، وأن الأقمار انفصلت عن الصاروخ وسلكت مساراتها في مدار الأرض.وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "يوم الثلاثاء 27 يونيو، في الساعة 14:34 بتوقيت موسكو، تم إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" من مطار فوستوشني الفضائي، وحمل 43 قمرا صناعيا إلى مدار الأرض، بما في ذلك القمر الصناعي الروسي الجديد "سويوز-2.1 بي"، ونجحت الأقمار الصناعية في الانفصال عن المرحلة الثالثة للصاروخ".وأشارت "روس كوسموس" في وقت سابق، إلى أن "ميتيور- إم" رقم 2-3 مصممة لدراسة موارد الأرض، وتتبع التغيرات المناخية والبيئية للوضع الشمسي الجيوفيزيائي قرب الأرض، ومجهز بتقنيات تساعد في عمليات البحث والإنقاذ، يحتوي هذا القمر الصناعي على رادارات نشطة، ومعدات تسمح له بمراقبة الأرض في جميع الظروف الجوية، ورصد الظواهر الفيزيائية المرتبطة بالشمس.
https://sputnikarabic.ae/20230627/صاعقة-تضرب-رأس-رجل-أثناء-سيره-تحت-المطر-فيديو-1078545563.html
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روسيا, العالم, الفضاء
روسيا, العالم, الفضاء

روسيا تطلق 43 قمرا صناعيا بصاروخ واحد... فيديو

15:21 GMT 27.06.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev /  / الانتقال إلى بنك الصورمركبة فضائية "سويوز - ف غ" تابعة لـ "روس كوسموس" الروسية من محطة بايكونور
مركبة فضائية سويوز - ف غ تابعة لـ روس كوسموس الروسية من محطة بايكونور - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev /
/
الانتقال إلى بنك الصور
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ذكرت وكالة "روس كوسموس" الروسية أن المركبة الفضائية للأرصاد الجوية "Meteor-M" رقم 2-3، والتي تم إطلاقها من قاعدة فوستوشني الفضائية، دخلت المدار.
وأعلنت الوكالة عن نجاح إطلاق صاروخ "سويوز" الذي يحمل 43 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء، وأن الأقمار انفصلت عن الصاروخ وسلكت مساراتها في مدار الأرض.
وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: "يوم الثلاثاء 27 يونيو، في الساعة 14:34 بتوقيت موسكو، تم إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" من مطار فوستوشني الفضائي، وحمل 43 قمرا صناعيا إلى مدار الأرض، بما في ذلك القمر الصناعي الروسي الجديد "سويوز-2.1 بي"، ونجحت الأقمار الصناعية في الانفصال عن المرحلة الثالثة للصاروخ".
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وأشارت "روس كوسموس" في وقت سابق، إلى أن "ميتيور- إم" رقم 2-3 مصممة لدراسة موارد الأرض، وتتبع التغيرات المناخية والبيئية للوضع الشمسي الجيوفيزيائي قرب الأرض، ومجهز بتقنيات تساعد في عمليات البحث والإنقاذ، يحتوي هذا القمر الصناعي على رادارات نشطة، ومعدات تسمح له بمراقبة الأرض في جميع الظروف الجوية، ورصد الظواهر الفيزيائية المرتبطة بالشمس.
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