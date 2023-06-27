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https://sputnikarabic.ae/20230627/صاعقة-تضرب-رأس-رجل-أثناء-سيره-تحت-المطر-فيديو-1078545563.html
صاعقة تضرب رأس رجل أثناء سيره تحت المطر... فيديو
صاعقة تضرب رأس رجل أثناء سيره تحت المطر... فيديو
وقعت حادثة مرعبة في مدينة كراسنودار الروسية، حيث ضربت صاعقة قوية رجلًا كان في مزرعة للخضار. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T14:39+0000
2023-06-27T14:39+0000
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روسيا
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وفقًا للإدارة، كان أحد سكان سيمفيروبول البالغ من العمر 49 عامًا، أثناء هطول المطر، في "مزرعة لينين" للخضار.وأضافت الإدارة: "أصابت الصاعقة الرجل في رأسه. الضحية توفي في مكان الحادث متأثرا بجراحه". يُذكر أنه جاء إلى كراسنودار لشراء الفواكه والخضروات".وفي سياق مماثل، وقعت حادثة مرعبة في مدينة وودبريدج الأمريكية، حيث ضربت صاعقة برق قوية رجلًا كان في ملعب كرة قدم بشكل مفاجئ.ويظهر مقطع الفيديو اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة الرجل، وأسقطته أرضا.
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نادي الفيديو, روسيا
نادي الفيديو, روسيا

صاعقة تضرب رأس رجل أثناء سيره تحت المطر... فيديو

14:39 GMT 27.06.2023
© Sputnik . Ivan Makeev / الانتقال إلى بنك الصورصاعقة برق
صاعقة برق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Sputnik . Ivan Makeev
/
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وقعت حادثة مرعبة في مدينة كراسنودار الروسية، حيث ضربت صاعقة قوية رجلًا كان في مزرعة للخضار.
وفقًا للإدارة، كان أحد سكان سيمفيروبول البالغ من العمر 49 عامًا، أثناء هطول المطر، في "مزرعة لينين" للخضار.
وأضافت الإدارة: "أصابت الصاعقة الرجل في رأسه. الضحية توفي في مكان الحادث متأثرا بجراحه". يُذكر أنه جاء إلى كراسنودار لشراء الفواكه والخضروات".
وفي سياق مماثل، وقعت حادثة مرعبة في مدينة وودبريدج الأمريكية، حيث ضربت صاعقة برق قوية رجلًا كان في ملعب كرة قدم بشكل مفاجئ.
ويظهر مقطع الفيديو اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة الرجل، وأسقطته أرضا.
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