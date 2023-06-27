https://sputnikarabic.ae/20230627/صاعقة-تضرب-رأس-رجل-أثناء-سيره-تحت-المطر-فيديو-1078545563.html
صاعقة تضرب رأس رجل أثناء سيره تحت المطر... فيديو
صاعقة تضرب رأس رجل أثناء سيره تحت المطر... فيديو
وقعت حادثة مرعبة في مدينة كراسنودار الروسية، حيث ضربت صاعقة قوية رجلًا كان في مزرعة للخضار. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T14:39+0000
2023-06-27T14:39+0000
2023-06-27T14:39+0000
نادي الفيديو
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101531/06/1015310623_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_85480547051e16d1b28e697e35df3c03.jpg
وفقًا للإدارة، كان أحد سكان سيمفيروبول البالغ من العمر 49 عامًا، أثناء هطول المطر، في "مزرعة لينين" للخضار.وأضافت الإدارة: "أصابت الصاعقة الرجل في رأسه. الضحية توفي في مكان الحادث متأثرا بجراحه". يُذكر أنه جاء إلى كراسنودار لشراء الفواكه والخضروات".وفي سياق مماثل، وقعت حادثة مرعبة في مدينة وودبريدج الأمريكية، حيث ضربت صاعقة برق قوية رجلًا كان في ملعب كرة قدم بشكل مفاجئ.ويظهر مقطع الفيديو اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة الرجل، وأسقطته أرضا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101531/06/1015310623_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_258f7a1a239edf8bd0f1ed5f3a3c3d83.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, روسيا
صاعقة تضرب رأس رجل أثناء سيره تحت المطر... فيديو
تابعنا عبر
وقعت حادثة مرعبة في مدينة كراسنودار الروسية، حيث ضربت صاعقة قوية رجلًا كان في مزرعة للخضار.
وفقًا للإدارة، كان أحد سكان سيمفيروبول البالغ من العمر 49 عامًا، أثناء هطول المطر، في "مزرعة لينين" للخضار.
وأضافت الإدارة: "أصابت الصاعقة الرجل في رأسه. الضحية توفي في مكان الحادث متأثرا بجراحه". يُذكر أنه جاء إلى كراسنودار لشراء الفواكه والخضروات".
وفي سياق مماثل، وقعت حادثة مرعبة في مدينة وودبريدج الأمريكية، حيث ضربت صاعقة برق قوية رجلًا كان في ملعب كرة قدم بشكل مفاجئ.
ويظهر مقطع الفيديو اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة الرجل، وأسقطته أرضا.