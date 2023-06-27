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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230627/صحفي-أمريكي-انتهت-اللعبةحقائق-مرة-عن-مستقبل-نظام-كييف-1078544291.html
صحفي أمريكي: "انتهت اللعبة"...حقائق مرة عن مستقبل نظام كييف
صحفي أمريكي: "انتهت اللعبة"...حقائق مرة عن مستقبل نظام كييف
قال الصحفي الأمريكي غارلاند نيكسون، إنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، كان محكومًا على نظام كييف بالهزيمة من روسيا. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T13:52+0000
2023-06-27T13:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
الناتو
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قارن الصحفي مسار الصراع بلعبة شطرنج، حيث تصبح نتيجة المبارزة ملحوظة قبل بضع خطوات من الهزيمة الفعلية، وتساءل متى يجب اعتبار الصراع منتهيا حقا.وقال نيكسون على قناته في "يوتيوب": "بجدية، أي حركتين ستضعك في وضع "كش ملك". اقلب الطاولة، وأعد للرجل جميع قطعه، وخذ قطعك، أو ابدأ لعبة جديدة، أو تفشل. ربما لا يمكنك التغلب على هذا الرجل في لعبة الشطرنج، ابحث عن شخص آخر".وأضاف: "مارس بعض التمارين، افعل شيئًا آخر، لقد انتهت اللعبة".ووفقًا له، دبلوماسيًا واقتصاديًا وسياسيًا، فشل الغرب في تحقيق هدفه في إضعاف روسيا. أما في الجانب العسكري، فإن المقارنة لم تنجح أيضًا مع دول الغرب وأوكرانيا نفسها.وأفاد نيكسون بأن "الروس لديهم جيش راسخ ومدرب على العمل بالمعدات المناسبة. أنها تدمج المعدات التي تم اختيارها للعمل الذي يقومون به. تم إنشاؤه وتصميمه لما يريدون القيام به، كلهم مستعدون، والجميع على استعداد للقتال".وأضاف: "تجمعون الرجال الأوكرانيين من الحانات في منتصف الليل، ورميهم في مؤخرة الشاحنة، ونقلهم عبر الحدود إلى بولندا وتدريبهم لبضعة أشهر، ثم رميهم مرة أخرى في منتصف حقل ألغام ملعون ونتوقع نوعا من النجاح؟ بجدية؟".
https://sputnikarabic.ae/20230627/الحرس-الوطني-الروسي-يعتزم-التزود-بأسلحة-ثقيلة-1078541922.html
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العالم, روسيا, الناتو
العالم, روسيا, الناتو

صحفي أمريكي: "انتهت اللعبة"...حقائق مرة عن مستقبل نظام كييف

13:52 GMT 27.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Sputnik
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قال الصحفي الأمريكي غارلاند نيكسون، إنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، كان محكومًا على نظام كييف بالهزيمة من روسيا.
قارن الصحفي مسار الصراع بلعبة شطرنج، حيث تصبح نتيجة المبارزة ملحوظة قبل بضع خطوات من الهزيمة الفعلية، وتساءل متى يجب اعتبار الصراع منتهيا حقا.
وقال نيكسون على قناته في "يوتيوب": "بجدية، أي حركتين ستضعك في وضع "كش ملك". اقلب الطاولة، وأعد للرجل جميع قطعه، وخذ قطعك، أو ابدأ لعبة جديدة، أو تفشل. ربما لا يمكنك التغلب على هذا الرجل في لعبة الشطرنج، ابحث عن شخص آخر".
وأضاف: "مارس بعض التمارين، افعل شيئًا آخر، لقد انتهت اللعبة".
ووفقًا له، دبلوماسيًا واقتصاديًا وسياسيًا، فشل الغرب في تحقيق هدفه في إضعاف روسيا. أما في الجانب العسكري، فإن المقارنة لم تنجح أيضًا مع دول الغرب وأوكرانيا نفسها.
أفراد الحرس الوطني الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
الحرس الوطني الروسي يعتزم التزود بأسلحة ثقيلة
13:10 GMT
وأفاد نيكسون بأن "الروس لديهم جيش راسخ ومدرب على العمل بالمعدات المناسبة. أنها تدمج المعدات التي تم اختيارها للعمل الذي يقومون به. تم إنشاؤه وتصميمه لما يريدون القيام به، كلهم مستعدون، والجميع على استعداد للقتال".
وأضاف: "تجمعون الرجال الأوكرانيين من الحانات في منتصف الليل، ورميهم في مؤخرة الشاحنة، ونقلهم عبر الحدود إلى بولندا وتدريبهم لبضعة أشهر، ثم رميهم مرة أخرى في منتصف حقل ألغام ملعون ونتوقع نوعا من النجاح؟ بجدية؟".
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