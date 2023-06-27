https://sputnikarabic.ae/20230627/صحيفة-تكشف-عن-انتقادات-غربية-لكييف-بسبب-بطء-الهجوم-المضاد-1078531443.html
صحيفة تكشف عن انتقادات غربية لكييف بسبب بطء "الهجوم المضاد"
صحيفة تكشف عن انتقادات غربية لكييف بسبب بطء "الهجوم المضاد"
كشفت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضغطان على كييف لإجبارها على تنشيط عملياتها الهجومية في الخطوط الأمامية ضد القوات المسلحة الروسية. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T07:23+0000
2023-06-27T07:23+0000
2023-06-27T07:23+0000
العالم
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وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة أن الولايات المتحدة والدول الغربية غير راضية عن حقيقة أن القوات الأوكرانية تتوخى الحذر الشديد على الخطوط الأمامية خلال هجومها المضاد، مشيرة إلى أن كييف تتمهل بسبب الطقس أو بسبب عوامل أخرى غير مفهومة.وبحسب الصحيفة، تحث الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية أوكرانيا منذ أسابيع على التحرك بشكل أسرع على الخطوط الأمامية، حيث انهالت الانتقادات على كييف بسبب انخفاض نشاطها العسكري على المحاور القتالية المختلفة.من جهة أخرى، لفت المسؤولون الأوكرانيون إلى أنه لا يوجد تأخير متعمد من جانب كييف، لكن نشاط الطيران الروسي وحقول الألغام وسوء الأحوال الجوية تعرقل تقدم القوات الأوكرانية.وأضافت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية: "كما لوحظ، حذّر المحللون منذ فترة طويلة من أنه على الرغم من التدريب الذي تلقاه الجيش الأوكراني في الغرب، فمن غير المرجح أن يقاتلوا بالطريقة نفسها التي تقاتل بها قوات الناتو، حيث لا تزال كييف تتبع استراتيجية الاستنزاف بالرغم من التدريبات الأخيرة في عمليات الأسلحة المشتركة وحرب المناورة وإطلاق النار الدقيق بعيد المدى".وأشارت وسائل الإعلام الغربية في وقت سابق إلى أن الجيش الأوكراني واجه العديد من المشاكل أثناء الهجوم المضاد.
https://sputnikarabic.ae/20230626/قوات-أوكرانية-تسلم-أسلحتها-وتستسلم-للجيش-الروسي-في-كراسني-ليمان-فيديو-1078508621.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة تكشف عن انتقادات غربية لكييف بسبب بطء "الهجوم المضاد"
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كشفت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضغطان على كييف لإجبارها على تنشيط عملياتها الهجومية في الخطوط الأمامية ضد القوات المسلحة الروسية.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر خاصة أن الولايات المتحدة والدول الغربية غير راضية عن حقيقة أن القوات الأوكرانية تتوخى الحذر الشديد على الخطوط الأمامية خلال هجومها المضاد، مشيرة إلى أن كييف تتمهل بسبب الطقس أو بسبب عوامل أخرى غير مفهومة.
وبحسب الصحيفة، تحث الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية أوكرانيا منذ أسابيع على التحرك بشكل أسرع على الخطوط الأمامية، حيث انهالت الانتقادات على كييف بسبب انخفاض نشاطها العسكري على المحاور القتالية المختلفة.
من جهة أخرى، لفت المسؤولون الأوكرانيون إلى أنه لا يوجد تأخير متعمد من جانب كييف، لكن نشاط الطيران الروسي وحقول الألغام وسوء الأحوال الجوية تعرقل تقدم القوات الأوكرانية.
وأضافت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية: "كما لوحظ، حذّر المحللون منذ فترة طويلة من أنه على الرغم من التدريب الذي تلقاه الجيش الأوكراني في الغرب، فمن غير المرجح أن يقاتلوا بالطريقة نفسها التي تقاتل بها قوات الناتو، حيث لا تزال كييف تتبع استراتيجية الاستنزاف بالرغم من التدريبات الأخيرة في عمليات الأسلحة المشتركة وحرب المناورة وإطلاق النار الدقيق بعيد المدى".
وأشارت وسائل الإعلام الغربية في وقت سابق إلى أن الجيش الأوكراني واجه العديد من المشاكل أثناء الهجوم المضاد.