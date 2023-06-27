https://sputnikarabic.ae/20230627/ضابط-أمريكي-أمريكا-خلقت-من-أوكرانيا-وحشا-لا-يمكن-مواجهته-1078537286.html
ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهته
ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهته
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن البيت الأبيض ما زال يرفض الاعتراف بأن الولايات المتحدة خلقت وحشًا من أوكرانيا لا يمكنهم... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T11:45+0000
2023-06-27T11:45+0000
2023-06-27T11:45+0000
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وقال المستشار ماكغريغور، في مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging Freedom"، إن "عدم القدرة على الاعتراف بفشلها هو بالتحديد سبب استمرار السلطات الأمريكية في دعم نظام كييف علنًا، كما يفعل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن".وأضاف: "كل هذا هراء، ولكن ماذا تتوقع من هذا الشخص (والمقصود بلينكن)؟، لن يخرج أحد في واشنطن ويقول صراحةً ــ لقد ارتكبنا خطأ فادحًا وخلقنا وحشًا أكبر بكثير وأقوى من تلك القوى التي اعتقدنا أنه يمكننا هزيمتها".وأفاد بأن "روسيا الآن أكثر اتحادًا مما كانت عليه في العقود الأخيرة، والجيش الروسي أكبر وأقوى، وإرادتها في النصر أقوى من أي وقت مضى. وأود بشدة أن يكون لدينا في الولايات المتحدة الوحدة والتماسك نفسهما".وقال ماكغريغور، اليوم الثلاثاء، إن الخطوة التالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الصراع مع نظام كييف يمكن أن تكون التحرير الكامل لجميع أراضي شرقي أوكرانيا.أقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانياأقرا أيضا: ضابط أمريكي رفيع يحذر زيلينسكي من عواقب رفض الحوار
https://sputnikarabic.ae/20230627/المجر-أوكرانيا-لم-تعد-دولة-ذات-سيادة-1078536588.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهته
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صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن البيت الأبيض ما زال يرفض الاعتراف بأن الولايات المتحدة خلقت وحشًا من أوكرانيا لا يمكنهم مواجهته.
وقال المستشار ماكغريغور، في مقابلة مع قناة يوتيوب "Judging Freedom
"، إن "عدم القدرة على الاعتراف بفشلها هو بالتحديد سبب استمرار السلطات الأمريكية في دعم نظام كييف علنًا، كما يفعل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن".
وأضاف: "كل هذا هراء، ولكن ماذا تتوقع من هذا الشخص (والمقصود بلينكن)؟، لن يخرج أحد في واشنطن ويقول صراحةً ــ لقد ارتكبنا خطأ فادحًا وخلقنا وحشًا أكبر بكثير وأقوى من تلك القوى التي اعتقدنا أنه يمكننا هزيمتها".
في الوقت نفسه، أشار إلى أن المجتمع الروسي على خلفية الأزمة الأوكرانية تبين أنه أكثر صلابة من المجتمع الأمريكي.
وأفاد بأن "روسيا الآن أكثر اتحادًا مما كانت عليه في العقود الأخيرة، والجيش الروسي أكبر وأقوى، وإرادتها في النصر أقوى من أي وقت مضى. وأود بشدة أن يكون لدينا في الولايات المتحدة الوحدة والتماسك نفسهما".
وقال ماكغريغور، اليوم الثلاثاء، إن الخطوة التالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الصراع مع نظام كييف يمكن أن تكون التحرير الكامل لجميع أراضي شرقي أوكرانيا.