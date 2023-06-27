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غالانت يجري محادثات مع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية
غالانت يجري محادثات مع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية
أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، محادثات مع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، في ظل الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T11:48+0000
2023-06-27T11:48+0000
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وناقش الطرفان، وفقا لقناة "i24NEWS" الإسرائيلية، "تزايد العمليات العدائية في الآونة الأخيرة"، وشددا على "الحاجة المشتركة لتهدئة الوضع على الأرض، من أجل السكان الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة".وأكد غالانت، للشيخ، أن "القوات الأمنية ستعمل على إحباط الإرهاب حيثما تطلب الأمر"، مشددا على "ضرورة التحرك بسرعة وبقوة ضد مراكز الإرهاب التي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة".وقال إن "المؤسسة الأمنية تأخذ على محمل الجد العنف الذي استخدمته العناصر المتطرفة ضد المواطنين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة"، مؤكدا أن "إسرائيل ستعمل على تقديم الجناة إلى العدالة".وتصاعدت اعتداءات المستوطنين خلال الأيام الأخيرة على الفلسطينيين في الضفة وسط تشجيع وزراء في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.والأربعاء الماضي، اقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.ومنذ ذلك الوقت، أسفرت هجمات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، عن سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين، وشمل ذلك مناطق تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية.وجاء هجوم المستوطنين وقتها، بعد يوم من عملية إطلاق نار تم تنفيذها عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين نفذا الهجوم.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار الضفة الغربية, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار الضفة الغربية, أخبار العالم الآن, العالم

غالانت يجري محادثات مع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية

11:48 GMT 27.06.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، محادثات مع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، في ظل الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية.
وناقش الطرفان، وفقا لقناة "i24NEWS" الإسرائيلية، "تزايد العمليات العدائية في الآونة الأخيرة"، وشددا على "الحاجة المشتركة لتهدئة الوضع على الأرض، من أجل السكان الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة".
وأكد غالانت، للشيخ، أن "القوات الأمنية ستعمل على إحباط الإرهاب حيثما تطلب الأمر"، مشددا على "ضرورة التحرك بسرعة وبقوة ضد مراكز الإرهاب التي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة".
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وقال إن "المؤسسة الأمنية تأخذ على محمل الجد العنف الذي استخدمته العناصر المتطرفة ضد المواطنين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة"، مؤكدا أن "إسرائيل ستعمل على تقديم الجناة إلى العدالة".
وتصاعدت اعتداءات المستوطنين خلال الأيام الأخيرة على الفلسطينيين في الضفة وسط تشجيع وزراء في الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
والأربعاء الماضي، اقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.
ومنذ ذلك الوقت، أسفرت هجمات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، عن سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين، وشمل ذلك مناطق تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية.
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وجاء هجوم المستوطنين وقتها، بعد يوم من عملية إطلاق نار تم تنفيذها عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين نفذا الهجوم.
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