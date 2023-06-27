عربي
بوتين يكرم القوات التي قمعت التمرد بالوقوف دقيقة صمت.. فيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230627/قناصون-روس-يتسللون-إلى-الخطوط-الأمامية-وينفذون-مهمة-سرية-فيديو--1078536951.html
قناصون روس يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية... فيديو
قناصون روس يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمجموعة من القناصين الروس وهم يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية على اتجاه كراسني ليمان. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T11:21+0000
2023-06-27T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078179405_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc2c949f0661c524dcb5c3e5d630061c.jpg
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، يتسلل القناصون إلى منطقة المهام القتالية لقمع مصادر إطلاق النار وأطقم المدافع الرشاشة.ويظهر في الفيديو كيف يقوم القناصون بتغطية رفاق السلاح بسرّية أثناء تنفيذ المهام للاستيلاء على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر كييف بلغت 400 عسكري، خلال الـ 24 الساعة الماضية، على محوري كراسني ليمان ودونيتسك، وأن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها الهجومية الفاشلة على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078179405_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_743348d20a901d177d4332f1a3e37296.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

قناصون روس يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية... فيديو

11:21 GMT 27.06.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورعمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمجموعة من القناصين الروس وهم يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية على اتجاه كراسني ليمان.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، يتسلل القناصون إلى منطقة المهام القتالية لقمع مصادر إطلاق النار وأطقم المدافع الرشاشة.
ويظهر في الفيديو كيف يقوم القناصون بتغطية رفاق السلاح بسرّية أثناء تنفيذ المهام للاستيلاء على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر كييف بلغت 400 عسكري، خلال الـ 24 الساعة الماضية، على محوري كراسني ليمان ودونيتسك، وأن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها الهجومية الفاشلة على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:13 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع25 يونيو, 15:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала