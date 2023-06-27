https://sputnikarabic.ae/20230627/قناصون-روس-يتسللون-إلى-الخطوط-الأمامية-وينفذون-مهمة-سرية-فيديو--1078536951.html
قناصون روس يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية... فيديو
قناصون روس يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمجموعة من القناصين الروس وهم يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية على اتجاه كراسني ليمان. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T11:21+0000
2023-06-27T11:21+0000
2023-06-27T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب وزارة الدفاع الروسية، يتسلل القناصون إلى منطقة المهام القتالية لقمع مصادر إطلاق النار وأطقم المدافع الرشاشة.ويظهر في الفيديو كيف يقوم القناصون بتغطية رفاق السلاح بسرّية أثناء تنفيذ المهام للاستيلاء على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر كييف بلغت 400 عسكري، خلال الـ 24 الساعة الماضية، على محوري كراسني ليمان ودونيتسك، وأن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها الهجومية الفاشلة على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قناصون روس يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمجموعة من القناصين الروس وهم يتسللون إلى الخطوط الأمامية وينفذون مهمة سرية على اتجاه كراسني ليمان.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، يتسلل القناصون إلى منطقة المهام القتالية لقمع مصادر إطلاق النار وأطقم المدافع الرشاشة.
ويظهر في الفيديو كيف يقوم القناصون بتغطية رفاق السلاح بسرّية أثناء تنفيذ المهام للاستيلاء على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر كييف بلغت 400 عسكري، خلال الـ 24 الساعة الماضية، على محوري كراسني ليمان ودونيتسك، وأن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها الهجومية الفاشلة على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.