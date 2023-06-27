https://sputnikarabic.ae/20230627/لوكاشينكو-أصدرت-تعليمات-بوضع-الجيش-في-حالة-التأهب-القتالي-الكامل-خلال-أحداث-24-يونيو-1078533303.html
لوكاشينكو: أصدرت تعليمات بوضع الجيش في حالة التأهب القتالي الكامل خلال أحداث 24 يونيو
لوكاشينكو: أصدرت تعليمات بوضع الجيش في حالة التأهب القتالي الكامل خلال أحداث 24 يونيو
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه، على خلفية أحداث 24 يونيو/حزيران في روسيا، أصدر تعليماته بوضع الجيش في حالة التأهب القتالي... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T08:43+0000
2023-06-27T08:43+0000
2023-06-27T08:45+0000
العالم
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ونقلت قناة "بول بيرفوفا" على "تلغرام"، عن الرئيس البيلاروسي قوله: "أصدرت تعليمات لوضع الجيش في حالة التأهب القتالي الكامل".وفي وقت سابق، صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن الغرب يعد سيناريو لتغيير السلطة بالقوة في بيلاروسيا، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بذلك.وقال لوكاشينكو، أثناء لقائه مع المشاركين في الاجتماع 52 لمجلس رؤساء وكالات الأمن والخدمات الخاصة في رابطة الدول المستقلة في مينسك، إن "الغرب يدبر سيناريو عنيفا للإطاحة بالحكومة في بيلاروس"، مضيفًا: "نحن نرى هذا، ولن نسمح بحدوث ذلك".واتهم لوكاشينكو "الغرب بتدريب جماعات مسلحة في ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا لإرسالها إلى مينسك"، حسب وكالة "بيلتا" البيلاروسية الحكومية.
https://sputnikarabic.ae/20230625/الكرملين-يكشف-لماذا-اقترح-لوكاشينكو-لعب-دور-الوسيط؟-1078464774.html
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العالم
لوكاشينكو: أصدرت تعليمات بوضع الجيش في حالة التأهب القتالي الكامل خلال أحداث 24 يونيو
08:43 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 08:45 GMT 27.06.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أنه، على خلفية أحداث 24 يونيو/حزيران في روسيا، أصدر تعليماته بوضع الجيش في حالة التأهب القتالي الكامل.
ونقلت قناة "بول بيرفوفا" على "تلغرام"، عن الرئيس البيلاروسي قوله: "أصدرت تعليمات لوضع الجيش في حالة التأهب القتالي الكامل".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن الغرب يعد سيناريو لتغيير السلطة بالقوة في بيلاروسيا، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح بذلك.
وقال لوكاشينكو، أثناء لقائه مع المشاركين في الاجتماع 52 لمجلس رؤساء وكالات الأمن والخدمات الخاصة في رابطة الدول المستقلة في مينسك، إن "الغرب يدبر سيناريو عنيفا للإطاحة بالحكومة في بيلاروس"، مضيفًا: "نحن نرى هذا، ولن نسمح بحدوث ذلك".
واتهم لوكاشينكو "الغرب بتدريب جماعات مسلحة في ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا لإرسالها إلى مينسك"، حسب وكالة
"بيلتا" البيلاروسية الحكومية.