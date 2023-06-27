https://sputnikarabic.ae/20230627/محمد-بن-سلمان-يؤكد-لبوتين-دعم-بلاده-للقيادة-الروسية--1078535139.html
محمد بن سلمان يؤكد لبوتين دعم بلاده للقيادة الروسية
محمد بن سلمان يؤكد لبوتين دعم بلاده للقيادة الروسية
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث هاتفيا اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أعرب عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T09:58+0000
2023-06-27T09:58+0000
2023-06-27T10:20+0000
روسيا
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وقال الكرملين إنه بمبادرة من الجانب السعودي، أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أعرب عن دعمه الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالأحداث في روسيا في 24 يونيو/ حزيران.وخلال المحادثة، تطرق الطرفان أيضًا إلى قضايا زيادة تطوير التعاون الروسي السعودي متبادل المنفعة.وتلقى الرئيس الروسي، عدة اتصالات أمس الاثنين، من زعماء عرب وعدد من الدول الصديقة لروسيا، الذين أعربو عن دعمهم الكامل لإجراءات القيادة الروسية على خلفية أحداث 24 يونيو.
https://sputnikarabic.ae/20230627/لوكاشينكو-إذا-انهارت-روسيا-نموت-جميعا-1078533913.html
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روسيا
محمد بن سلمان يؤكد لبوتين دعم بلاده للقيادة الروسية
09:58 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 10:20 GMT 27.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث هاتفيا اليوم الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أعرب عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري في البلاد.
وقال الكرملين إنه بمبادرة من الجانب السعودي، أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أعرب عن دعمه الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالأحداث في روسيا في 24 يونيو/ حزيران.
وذكر بيان الكرملين أنه "فيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها روسيا في 24 يونيو، أعرب محمد بن سلمان عن دعمه للإجراءات التي تتخذها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري وحياة المواطنين وأمنهم".
وخلال المحادثة، تطرق الطرفان أيضًا إلى قضايا زيادة تطوير التعاون الروسي السعودي متبادل المنفعة.
وتلقى الرئيس الروسي، عدة اتصالات أمس الاثنين، من زعماء عرب وعدد من الدول الصديقة لروسيا، الذين أعربو عن دعمهم الكامل لإجراءات القيادة الروسية على خلفية أحداث 24 يونيو.