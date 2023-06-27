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https://sputnikarabic.ae/20230627/محمد-صلاح-يكشف-موقفه-من-الانتقال-إلى-الدوري-السعودي-1078534132.html
محمد صلاح يكشف موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي
محمد صلاح يكشف موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي
حسم اللاعب المصري محمد صلاح، موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي لكرة القدم هذا الصيف. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T09:20+0000
2023-06-27T09:20+0000
مجتمع
ليفربول
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أخبار السعودية اليوم
رياضة
منوعات
اللاعب محمد صلاح
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وأفادت وسائل إعلام غربية، بأن "صلاح حسم موقفه بعدم الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي، والاستمرار في صفوف ليفربول".وأضافت أن "صلاح أكد لمسؤولي ليفربول أن لديه الرغبة في الاستمرار ضمن صفوف "الريدز"، وهو ما كانت تأمله الإدارة والمدرب يورغن كلوب"، مشيرة إلى أن "صلاح يشعر بخيبة أمل بلا شك من الطريقة التي انتهى بها الموسم الماضي مع ليفربول، إلا أنه لا يزال واثقا من قدرته على المساعدة في تغيير الأمور في الموسم الجديد إلى جانب نجوم الفريق الجدد أمثال كودي جاكبو وداروين نونيز".وكشف تقرير حديث صادر عن منظمة "فوتبول أوبزيرفيتوري" مؤخرا، عن تراجع كبير في القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح.ووفقا للتقرير، بلغت قيمة نجم ليفربول الإنجليزي 61 مليون يورو بعد انتهاء موسم 2022-2023، وهي الأقل له منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزي، ليحتل المركز الثامن، بين لاعبي ليفربول الأعلى قيمة، في التشكيلة الحالية.وجاء المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند في المركز الأول في القائمة، حيث تصل قيمته بعد الموسم المبهر مع مانشستر سيتي إلى 245 مليون يورو، فيما جاء في المركز الثاني البرازيلي فينيسيوس جونيور، بقيمة 196 مليون يورو، بينما حل الإنجليزي بوكايو ساكا في المركز الثالث بقيمة 195 مليون يورو.وتراجعت قيمة صلاح بنسبة أكثر من 42 في المئة بسبب تراجع أرقامه في الموسم الحالي، حيث لم يستطع الوصول للهدف 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق أي بطولة هذا الموسم، كما فشل في المساهمة في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في مسيرته مع "الريدز".وعلق بعض المحللين، وفقا للتقرير، على أن صلاح يبلغ من العمر 31 عامًا، مما يعني أنه سيدخل في مرحلة النزول بالمستوى البدني، وهو احتمال يجعله استثمارا دون عائد مغري.يشار إلى أن محمد صلاح حصل على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي للموسم الرياضي 2021، وظفر بجوائز أخرى، منها: أفضل لاعب في ليفربول، أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، أفضل لاعب في مسابقة الدوري من رابطة المحترفين الإنجليزية.
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ليفربول, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات, اللاعب محمد صلاح
ليفربول, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات, اللاعب محمد صلاح

محمد صلاح يكشف موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

09:20 GMT 27.06.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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حسم اللاعب المصري محمد صلاح، موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي لكرة القدم هذا الصيف.
وأفادت وسائل إعلام غربية، بأن "صلاح حسم موقفه بعدم الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي، والاستمرار في صفوف ليفربول".
وأضافت أن "صلاح أكد لمسؤولي ليفربول أن لديه الرغبة في الاستمرار ضمن صفوف "الريدز"، وهو ما كانت تأمله الإدارة والمدرب يورغن كلوب"، مشيرة إلى أن "صلاح يشعر بخيبة أمل بلا شك من الطريقة التي انتهى بها الموسم الماضي مع ليفربول، إلا أنه لا يزال واثقا من قدرته على المساعدة في تغيير الأمور في الموسم الجديد إلى جانب نجوم الفريق الجدد أمثال كودي جاكبو وداروين نونيز".
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وكشف تقرير حديث صادر عن منظمة "فوتبول أوبزيرفيتوري" مؤخرا، عن تراجع كبير في القيمة السوقية للنجم المصري محمد صلاح.
ووفقا للتقرير، بلغت قيمة نجم ليفربول الإنجليزي 61 مليون يورو بعد انتهاء موسم 2022-2023، وهي الأقل له منذ انضمامه لصفوف ليفربول الإنجليزي، ليحتل المركز الثامن، بين لاعبي ليفربول الأعلى قيمة، في التشكيلة الحالية.
وجاء المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند في المركز الأول في القائمة، حيث تصل قيمته بعد الموسم المبهر مع مانشستر سيتي إلى 245 مليون يورو، فيما جاء في المركز الثاني البرازيلي فينيسيوس جونيور، بقيمة 196 مليون يورو، بينما حل الإنجليزي بوكايو ساكا في المركز الثالث بقيمة 195 مليون يورو.
وتراجعت قيمة صلاح بنسبة أكثر من 42 في المئة بسبب تراجع أرقامه في الموسم الحالي، حيث لم يستطع الوصول للهدف 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفشل في قيادة فريقه ليفربول لتحقيق أي بطولة هذا الموسم، كما فشل في المساهمة في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في مسيرته مع "الريدز".
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وعلق بعض المحللين، وفقا للتقرير، على أن صلاح يبلغ من العمر 31 عامًا، مما يعني أنه سيدخل في مرحلة النزول بالمستوى البدني، وهو احتمال يجعله استثمارا دون عائد مغري.
يشار إلى أن محمد صلاح حصل على جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي للموسم الرياضي 2021، وظفر بجوائز أخرى، منها: أفضل لاعب في ليفربول، أفضل لاعب في إنجلترا من اتحاد كتاب كرة القدم، أفضل لاعب في مسابقة الدوري من رابطة المحترفين الإنجليزية.
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