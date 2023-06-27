https://sputnikarabic.ae/20230627/مدريد-الناتو-لن-يتورط-بالصراع-في-أوكرانيا--1078541662.html

مدريد: الناتو لن يتورط في صراع أوكرانيا

مدريد: الناتو لن يتورط في صراع أوكرانيا

صرحت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، آرانتشا غونزاليس لايا، يوم الثلاثاء، أن "الخط الأحمر" الوحيد الذي لن تتخطاه الدول الأوروبية في سياق أوكرانيا هو الدخول... 27.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-27T13:19+0000

2023-06-27T13:19+0000

2023-06-27T13:22+0000

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وقالت: "الخط الأحمر الوحيد الذي لن نتجاوزه، والذي وضعناه منذ البداية هو الدخول في الحرب. هذا هو الخط الوحيد الذي أوضحناه، وبشكل واضح أننا لن نتجاوزه، ما لم يكن هناك هجوم على مساحة الناتو".وأضافت في مقابلة مع صحيفة "إل بريديكو": "هذا ما تحتاجه أوكرانيا الآن وليس الالتزامات العامة التي تم التعهد بها في القمم السابقة، وأعتقد أن هذا ما يعمل عليه الأمين العام مع أعضاء الناتو".وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وصرح لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.أقرا أيضا: ضابط استخبارات أمريكي: "الناتو" طعن أوكرانيا في الظهرأقرا أيضا: لافروف: رفض "الناتو" تجميد الصراع في أوكرانيا يعني رغبته بالقتال وموسكو مستعدة لذلك

https://sputnikarabic.ae/20230627/ضابط-أمريكي-أمريكا-خلقت-من-أوكرانيا-وحشا-لا-يمكن-مواجهته-1078537286.html

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