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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230627/مستشار-في-البنتاغون-يكشف-عن-خطوة-جديدة-غير-مسبوقة-يتخذها-بوتين-1078531620.html
مستشار في البنتاغون يكشف عن خطوة جديدة غير مسبوقة يتخذها بوتين
مستشار في البنتاغون يكشف عن خطوة جديدة غير مسبوقة يتخذها بوتين
أعلن المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الخطوة التالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الصراع مع نظام كييف هي التحرير الكامل لجميع... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T07:37+0000
2023-06-27T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
البنتاغون الأمريكي
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وقال المستشار، في مقابلة مع قناة "يوتيوب" "Judging Freedom" إن "الشعب الروسي يريد أن ينتهي هذا الصراع بانتصار واضح لا لبس فيه. أعتقد أن بوتين يعرف ذلك".وأضاف: "الزعيم الروسي بفضل قواته، سيحرر بالكامل جميع المناطق الشرقية من أوكرانيا، وفي حالة عدم وجود أي رد من كييف أو الغرب، يمكن للجيش الروسي الذهاب إلى (المناطق) الغربية".وقال ماكغريغور: "يمكننا أن نتوقع هجومًا أكثر حدة وحسمًا، ولم نر شيئًا كهذا بعد".وفي وقت سابق، قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 15 ألف شخص في محاولة لمهاجمة مواقع دفاعية روسية.أقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانياأقرا أيضا: ضابط أمريكي رفيع يحذر زيلينسكي من عواقب رفض الحوار
https://sputnikarabic.ae/20230627/البعثة-الروسية-الاستخبارات-الأمريكية-تحاول-تجنيد-دبلوماسيين-روس-في-الأمم-المتحدة-1078528463.html
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روسيا, العالم, البنتاغون الأمريكي
روسيا, العالم, البنتاغون الأمريكي

مستشار في البنتاغون يكشف عن خطوة جديدة غير مسبوقة يتخذها بوتين

07:37 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 07:39 GMT 27.06.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الخطوة التالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الصراع مع نظام كييف هي التحرير الكامل لجميع أراضي شرق أوكرانيا.
وقال المستشار، في مقابلة مع قناة "يوتيوب" "Judging Freedom" إن "الشعب الروسي يريد أن ينتهي هذا الصراع بانتصار واضح لا لبس فيه. أعتقد أن بوتين يعرف ذلك".
وأضاف: "الزعيم الروسي بفضل قواته، سيحرر بالكامل جميع المناطق الشرقية من أوكرانيا، وفي حالة عدم وجود أي رد من كييف أو الغرب، يمكن للجيش الروسي الذهاب إلى (المناطق) الغربية".
وقال ماكغريغور: "يمكننا أن نتوقع هجومًا أكثر حدة وحسمًا، ولم نر شيئًا كهذا بعد".
مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
البعثة الروسية: الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيين روس في الأمم المتحدة
01:54 GMT
وفي وقت سابق، قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 15 ألف شخص في محاولة لمهاجمة مواقع دفاعية روسية.
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