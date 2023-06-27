https://sputnikarabic.ae/20230627/مستشار-في-البنتاغون-يكشف-عن-خطوة-جديدة-غير-مسبوقة-يتخذها-بوتين-1078531620.html
مستشار في البنتاغون يكشف عن خطوة جديدة غير مسبوقة يتخذها بوتين
مستشار في البنتاغون يكشف عن خطوة جديدة غير مسبوقة يتخذها بوتين
أعلن المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الخطوة التالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الصراع مع نظام كييف هي التحرير الكامل لجميع... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T07:37+0000
2023-06-27T07:37+0000
2023-06-27T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
البنتاغون الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073817015_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_2c49f6b85ae8d546ae792593b7bb9e7f.jpg
وقال المستشار، في مقابلة مع قناة "يوتيوب" "Judging Freedom" إن "الشعب الروسي يريد أن ينتهي هذا الصراع بانتصار واضح لا لبس فيه. أعتقد أن بوتين يعرف ذلك".وأضاف: "الزعيم الروسي بفضل قواته، سيحرر بالكامل جميع المناطق الشرقية من أوكرانيا، وفي حالة عدم وجود أي رد من كييف أو الغرب، يمكن للجيش الروسي الذهاب إلى (المناطق) الغربية".وقال ماكغريغور: "يمكننا أن نتوقع هجومًا أكثر حدة وحسمًا، ولم نر شيئًا كهذا بعد".وفي وقت سابق، قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 15 ألف شخص في محاولة لمهاجمة مواقع دفاعية روسية.أقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانياأقرا أيضا: ضابط أمريكي رفيع يحذر زيلينسكي من عواقب رفض الحوار
https://sputnikarabic.ae/20230627/البعثة-الروسية-الاستخبارات-الأمريكية-تحاول-تجنيد-دبلوماسيين-روس-في-الأمم-المتحدة-1078528463.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073817015_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_6797e0a012688dbc0bbfe821a2e7f19e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, البنتاغون الأمريكي
روسيا, العالم, البنتاغون الأمريكي
مستشار في البنتاغون يكشف عن خطوة جديدة غير مسبوقة يتخذها بوتين
07:37 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 07:39 GMT 27.06.2023) تابعنا عبر
أعلن المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الخطوة التالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الصراع مع نظام كييف هي التحرير الكامل لجميع أراضي شرق أوكرانيا.
وقال المستشار، في مقابلة مع قناة "يوتيوب" "Judging Freedom
" إن "الشعب الروسي يريد أن ينتهي هذا الصراع بانتصار واضح لا لبس فيه. أعتقد أن بوتين يعرف ذلك".
وأضاف: "الزعيم الروسي بفضل قواته، سيحرر بالكامل جميع المناطق الشرقية من أوكرانيا، وفي حالة عدم وجود أي رد من كييف أو الغرب، يمكن للجيش الروسي الذهاب إلى (المناطق) الغربية".
وقال ماكغريغور: "يمكننا أن نتوقع هجومًا أكثر حدة وحسمًا، ولم نر شيئًا كهذا بعد".
وفي وقت سابق، قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 15 ألف شخص في محاولة لمهاجمة مواقع دفاعية روسية.