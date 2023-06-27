https://sputnikarabic.ae/20230627/مسعف-أوكراني-خسائر-قواتنا-أكبر-بكثير-مما-أعلنته-قيادة-كييف-1078546113.html
مسعف أوكراني: خسائر قواتنا أكبر بكثير مما أعلنته قيادة كييف
مسعف أوكراني: خسائر قواتنا أكبر بكثير مما أعلنته قيادة كييف
قال فلاديمير دينيس، مسعف في اللواء 65 من الكتيبة الثالثة في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي تم أسره من قبل القوات الروسية، إن الخسائر الحقيقية للقوات... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T15:02+0000
2023-06-27T15:02+0000
2023-06-27T15:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
حصري
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وأضاف في حديثه مع وكالة "سبوتنيك": "الخسائر هناك (في الجبهة) أكثر مما يبدو في الصحافة، ثلاث إلى أربع مرات أكثر مما يقولون في ملخص اليوم والشهر، هذا أمر مؤكد. خاصة الآن. كنا في في موقف دفاعي، ولم تكن هناك مثل هذه الخسائر في كتيبتنا وفصيلتنا. وهذا بشكل عام... مجرد تطهير".وبحسب دينيس، فقد تم أسرهم من قبل مقاتلي كتيبة أخمات. "تم أسرنا، ولم نعد نقاوم. أصيب القائد، وكان بحاجة إلى مساعدة طبية عاجلة - أصيب برصاصة في ذراعه، أصيب وجهه، وسُحق فكه. كان هناك جرح خطير، لم أستطع فعل ذلك وحدي. لقد تركونا فقط نهدر... ببساطة لا توجد كلمات. نحن هنا نتغذى، ونعامل معاملة جيدة".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.اقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديواقرأ أيضا: ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهته
https://sputnikarabic.ae/20230627/بوتين-العدو-يحاول-استغلال-الوضع-ولو-لم-يتم-إنهاء-التمرد-لكان-نجح-في-ذلك-1078539473.html
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روسيا, حصري
مسعف أوكراني: خسائر قواتنا أكبر بكثير مما أعلنته قيادة كييف
15:02 GMT 27.06.2023 (تم التحديث: 15:10 GMT 27.06.2023) تابعنا عبر
حصري
قال فلاديمير دينيس، مسعف في اللواء 65 من الكتيبة الثالثة في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي تم أسره من قبل القوات الروسية، إن الخسائر الحقيقية للقوات الأوكرانية أعلى بعدة مرات مما أعلنته قيادة كييف رسميًا.
وأضاف في حديثه مع وكالة "سبوتنيك": "الخسائر هناك (في الجبهة) أكثر مما يبدو في الصحافة، ثلاث إلى أربع مرات أكثر مما يقولون في ملخص اليوم والشهر، هذا أمر مؤكد. خاصة الآن. كنا في في موقف دفاعي، ولم تكن هناك مثل هذه الخسائر في كتيبتنا وفصيلتنا. وهذا بشكل عام... مجرد تطهير".
وبحسب دينيس، فقد تم أسرهم من قبل مقاتلي كتيبة أخمات. "تم أسرنا، ولم نعد نقاوم. أصيب القائد، وكان بحاجة إلى مساعدة طبية عاجلة - أصيب برصاصة في ذراعه، أصيب وجهه، وسُحق فكه. كان هناك جرح خطير، لم أستطع فعل ذلك وحدي. لقد تركونا فقط نهدر... ببساطة لا توجد كلمات. نحن هنا نتغذى، ونعامل معاملة جيدة".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.