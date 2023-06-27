https://sputnikarabic.ae/20230627/هدنة-العيد-في-السودان-هل-تمهد-الطريق-للقاء-البرهان-وحميدتي؟-1078542386.html
هدنة العيد في السودان... هل تمهد الطريق للقاء البرهان وحميدتي؟
هدنة العيد في السودان... هل تمهد الطريق للقاء البرهان وحميدتي؟
أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن هدنة في البلاد من جانب واحد لمدة يومين ابتداءً من يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الأضحى. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T13:39+0000
2023-06-27T13:39+0000
2023-06-27T13:39+0000
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هدنة العيد في السودان .. هل تمهد الطريق للقاء البرهان و حميدتي؟
هدنة العيد في السودان .. هل تمهد الطريق للقاء البرهان و حميدتي؟
وقال حميدتي إن الهدنة تأتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه "تم تشكيل لجنة خاصة بقيادة رئيس محكمة الميدان، بخصوص الانتهاكات المرفوضة بشكل قاطع، بحيث تمتلك اللجنة الخاصة كل الصلاحيات، وابتدأت عملها في أم درمان، مقابل محاكمات ميدانية لعدد من الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المواطنين".وأضاف أن "لقاء البرهان فهو أمر سياسي أكثر منه موقف عسكري، وهو أيضا ليس في حسابات الجيش حيث يعتبرون أن هذا تمرد عسكري داخلي يتعين حسمه بأدوات، إما باستسلام قوات الدعم أو الرجوع عن التمرد أو العمل العسكري، ولا أعتقد أنه يوجد مجال للعمل السياسي الآن لأن الدعم السريع ليس له أي صفة سياسية".واعتبر الخبير أن إعلان حميدتي هو "محاولة لتحقيق مكاسب سياسية بعد أن فقد كثير من دعم الشارع، وقد اعترف حميدتي في بيانه بأن هناك تجاوزات وتفلت من قواته، وقال إنه سيحاسبهم، وقد جرى نهب ممتلكات ووقعت اعتداءات مريرة على المواطنين وهذا أفقد الدعم السريع كثيرا من دعم الشارع، وجعل القوى الشعبية تؤيد مع القوات المسلحة، لذلك فهو يحاول الآن أن يدّعي أنه رجل سلام، وأن الطرف الآخر لا يريد السلام في محاولة لتحقيق مكسب سياسي".واعتبر الخبير أن "هناك خلل في تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة السودانية، ويتعين أن يكون أكثر حزما، خاصة أنه لا يعتبر أن خروج الدعم السريع تمردا، ولا يصفه بالتمرد، ويضعه على قدم المساواة مع الجيش"... تتابعون المزيد في الرابط الصوتيإعداد وتقديم : جيهان لطفي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, аудио
ملفات ساخنة, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, аудио
هدنة العيد في السودان... هل تمهد الطريق للقاء البرهان وحميدتي؟
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أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن هدنة في البلاد من جانب واحد لمدة يومين ابتداءً من يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الأضحى.
وقال حميدتي
إن الهدنة تأتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه "تم تشكيل لجنة خاصة بقيادة رئيس محكمة الميدان، بخصوص الانتهاكات المرفوضة بشكل قاطع، بحيث تمتلك اللجنة الخاصة كل الصلاحيات، وابتدأت عملها في أم درمان، مقابل محاكمات ميدانية لعدد من الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المواطنين".
وفي حديثه لـ"سبوتيك"، قال المستشار في الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية، اللواء معتصم عبد القادر، إن "الهدنة معلنة من طرف واحد ولم يعلن الجيش موقفه منها، كما أنه لا توجد علاقة بين الهدنة ولقاء البرهان وحميدتي، وقد جربنا سابقا أكثر من هدنة لم تجد نفعا، ولم تؤول إلى فك الأزمة".
وأضاف أن "لقاء البرهان فهو أمر سياسي أكثر منه موقف عسكري، وهو أيضا ليس في حسابات الجيش
حيث يعتبرون أن هذا تمرد عسكري داخلي يتعين حسمه بأدوات، إما باستسلام قوات الدعم أو الرجوع عن التمرد أو العمل العسكري، ولا أعتقد أنه يوجد مجال للعمل السياسي الآن لأن الدعم السريع ليس له أي صفة سياسية".
واعتبر الخبير أن إعلان حميدتي هو "محاولة لتحقيق مكاسب سياسية بعد أن فقد كثير من دعم الشارع، وقد اعترف حميدتي في بيانه بأن هناك تجاوزات وتفلت من قواته، وقال إنه سيحاسبهم، وقد جرى نهب ممتلكات ووقعت اعتداءات مريرة على المواطنين وهذا أفقد الدعم السريع كثيرا من دعم الشارع، وجعل القوى الشعبية
تؤيد مع القوات المسلحة، لذلك فهو يحاول الآن أن يدّعي أنه رجل سلام، وأن الطرف الآخر لا يريد السلام في محاولة لتحقيق مكسب سياسي".
وأوضح خبير الشؤون الأفريقية والأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، أن "الحرب في السودان ربما تطول وتتسع رقعتها في مناطق أخرى من البلاد بعد الحديث عن عدم جدوى مفاوضات جدة، وعدم التجاوب مع مبادرة "إيغاد"، وأيضا مع اشتداد القتال في نيالا والفاشر، التي كان يسودها الهدوء بعيدا عن الجنينة، وكذلك تواصل القتال في الجنينة التي شهدت أبشع الانتهاكات الانسانية، ويبدو أن كلا الطرفين مصممين على استكمال الحرب للنهاية، ويتم خرق الهدنة بعد الأخرى، وسيؤدي طول أمد هذا القتال إلى تقسيم البلاد".
واعتبر الخبير أن "هناك خلل في تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة السودانية، ويتعين أن يكون أكثر حزما، خاصة أنه لا يعتبر أن خروج الدعم السريع تمردا، ولا يصفه بالتمرد، ويضعه على قدم المساواة مع الجيش".
وأكدت نائبة رئيس تحرير الأهرام وخبيرة الشؤون السودانية، أسماء الحسيني، أن "اللقاء بين البرهان وحميدتي، غير مطروح حتى الآن، وما زال هناك رغبة في الثأر لدى الطرفين، فيما يتواصل سجال المعارك وكل طرف لديه رغبة في الحسم العسكري، وهناك أيضا أطراف داخل الجيش لا تريد هدنة وتعتبرها استسلاما أو تسليما بانتصار الطرف الآخر، وبالتالي فإن الأمر الأن ليس قرار البرهان وحده، ورأينا تصريحات قادة الجيش التي ترفض التعامل مع الدعم السريع وتعتبره تمردا".
.. تتابعون المزيد في الرابط الصوتي
إعداد وتقديم : جيهان لطفي