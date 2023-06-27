https://sputnikarabic.ae/20230627/هدنة-العيد-في-السودان-هل-تمهد-الطريق-للقاء-البرهان-وحميدتي؟-1078542386.html

هدنة العيد في السودان... هل تمهد الطريق للقاء البرهان وحميدتي؟

هدنة العيد في السودان... هل تمهد الطريق للقاء البرهان وحميدتي؟

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عن هدنة في البلاد من جانب واحد لمدة يومين ابتداءً من يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الأضحى. 27.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-27T13:39+0000

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2023-06-27T13:39+0000

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هدنة العيد في السودان .. هل تمهد الطريق للقاء البرهان و حميدتي؟ هدنة العيد في السودان .. هل تمهد الطريق للقاء البرهان و حميدتي؟

وقال حميدتي إن الهدنة تأتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه "تم تشكيل لجنة خاصة بقيادة رئيس محكمة الميدان، بخصوص الانتهاكات المرفوضة بشكل قاطع، بحيث تمتلك اللجنة الخاصة كل الصلاحيات، وابتدأت عملها في أم درمان، مقابل محاكمات ميدانية لعدد من الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المواطنين".وأضاف أن "لقاء البرهان فهو أمر سياسي أكثر منه موقف عسكري، وهو أيضا ليس في حسابات الجيش حيث يعتبرون أن هذا تمرد عسكري داخلي يتعين حسمه بأدوات، إما باستسلام قوات الدعم أو الرجوع عن التمرد أو العمل العسكري، ولا أعتقد أنه يوجد مجال للعمل السياسي الآن لأن الدعم السريع ليس له أي صفة سياسية".واعتبر الخبير أن إعلان حميدتي هو "محاولة لتحقيق مكاسب سياسية بعد أن فقد كثير من دعم الشارع، وقد اعترف حميدتي في بيانه بأن هناك تجاوزات وتفلت من قواته، وقال إنه سيحاسبهم، وقد جرى نهب ممتلكات ووقعت اعتداءات مريرة على المواطنين وهذا أفقد الدعم السريع كثيرا من دعم الشارع، وجعل القوى الشعبية تؤيد مع القوات المسلحة، لذلك فهو يحاول الآن أن يدّعي أنه رجل سلام، وأن الطرف الآخر لا يريد السلام في محاولة لتحقيق مكسب سياسي".واعتبر الخبير أن "هناك خلل في تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة السودانية، ويتعين أن يكون أكثر حزما، خاصة أنه لا يعتبر أن خروج الدعم السريع تمردا، ولا يصفه بالتمرد، ويضعه على قدم المساواة مع الجيش"... تتابعون المزيد في الرابط الصوتيإعداد وتقديم : جيهان لطفي

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ملفات ساخنة, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, аудио