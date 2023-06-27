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https://sputnikarabic.ae/20230627/-مركز-المصالحة-الروسي-استمرار-الانتهاكات-الجسيمة-لبروتوكولات-منع-التضارب-في-سوريا-1078552412.html
مركز المصالحة الروسي: استمرار الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات منع التضارب في سوريا
مركز المصالحة الروسي: استمرار الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات منع التضارب في سوريا
أفاد العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، أن الانتهاكات المنهجية والمستهدفة لبروتوكولات... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T19:30+0000
2023-06-27T19:30+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال غورينوف: "استمرار الانتهاكات المنهجية والموجهة لبروتوكولات عدم التضارب، من قبل ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، حيث سجلت 10 حالات انتهاك تتعلق برحلات جوية لطائرات دون طيار تابعة لـ"التحالف" في يوم واحد".وقي وقت سابق، أفاد غورينوف أن وتيرة الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا تصاعدت، ففي حزيران/ يونيو الجاري، كان هناك 47 انتهاكًا لوقف الأعمال العدائية.وأشار إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة يلاحظ تكثيف أنشطة القوات المدمرة في أراضي الجمهورية العربية السورية، بهدف زعزعة استقرار الأوضاع في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20230622/مركز-المصالحة-الروسي-تزايد-تواتر-الهجمات-الإرهابية-ضد-العسكريين-والمدنيين-في-سوريا-1078403541.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مركز المصالحة الروسي: استمرار الانتهاكات الجسيمة لبروتوكولات منع التضارب في سوريا

19:30 GMT 27.06.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationقاذفات روسية من طراز "تو-22 إم 3" في قاعدة حميميم، سوريا 25 مايو 2021
قاذفات روسية من طراز تو-22 إم 3 في قاعدة حميميم، سوريا 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفاد العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية، أن الانتهاكات المنهجية والمستهدفة لبروتوكولات عدم التضارب من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، مستمرة في سوريا.
وقال غورينوف: "استمرار الانتهاكات المنهجية والموجهة لبروتوكولات عدم التضارب، من قبل ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، حيث سجلت 10 حالات انتهاك تتعلق برحلات جوية لطائرات دون طيار تابعة لـ"التحالف" في يوم واحد".
وقي وقت سابق، أفاد غورينوف أن وتيرة الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا تصاعدت، ففي حزيران/ يونيو الجاري، كان هناك 47 انتهاكًا لوقف الأعمال العدائية.
مركز المصالحة بقاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
مركز المصالحة الروسي: تزايد تواتر الهجمات الإرهابية ضد العسكريين والمدنيين في سوريا
22 يونيو, 19:58 GMT
وأشار إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة يلاحظ تكثيف أنشطة القوات المدمرة في أراضي الجمهورية العربية السورية، بهدف زعزعة استقرار الأوضاع في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.
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