https://sputnikarabic.ae/20230627/-واشنطن-وبكين-تبحثان-توقيت-ومعايير-زيارة-وزير-الخارجية-الصيني-لأمريكا--1078551772.html
واشنطن وبكين تبحثان توقيت ومعايير زيارة وزير الخارجية الصيني لأمريكا
واشنطن وبكين تبحثان توقيت ومعايير زيارة وزير الخارجية الصيني لأمريكا
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا والصين تناقشان التوقيت والمعايير الأخرى للزيارة المستقبلية لوزير الخارجية... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T18:28+0000
2023-06-27T18:28+0000
2023-06-27T18:28+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ميللر، خلال إفادة صحفية: "نواصل التفاوض مع الحكومة في بكين حول موعد هذه الزيارة، وبأي شكل يمكن أن تتم، لكننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة نهائية بشأن موعد حدوث ذلك".وأشار ميللر إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته الأخيرة إلى بكين دعا نظيره الصيني لزيارة واشنطن. أجرى وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، استغرقت يومين، من أجل إجراء محادثات مع نظيره الصيني.وتعد زيارة بلينكن إلى بكين هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 5 سنوات، والتي تأتي وسط تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن، بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك قضية تايوان، وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، والخلافات المستمرة في مجالات التجارة والتكنولوجيا.
https://sputnikarabic.ae/20230623/أمريكا-عن-أنباء-استدعاء-الصين-لسفيرها-ردا-على-تصريحات-بايدن-لا-يشير-إلى-انهيار-العلاقات-مع-بكين-1078437944.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن وبكين تبحثان توقيت ومعايير زيارة وزير الخارجية الصيني لأمريكا
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صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا والصين تناقشان التوقيت والمعايير الأخرى للزيارة المستقبلية لوزير الخارجية الصيني، تشين جانج، إلى واشنطن.
وقال ميللر، خلال إفادة صحفية: "نواصل التفاوض مع الحكومة في بكين حول موعد هذه الزيارة، وبأي شكل يمكن أن تتم، لكننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة نهائية بشأن موعد حدوث ذلك".
وأشار ميللر إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته الأخيرة إلى بكين دعا نظيره الصيني لزيارة واشنطن.
أجرى وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، استغرقت يومين، من أجل إجراء محادثات مع نظيره الصيني.
وتعد زيارة بلينكن إلى بكين
هي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي إلى الصين منذ 5 سنوات، والتي تأتي وسط تدهور كبير في العلاقات بين بكين وواشنطن، بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك قضية تايوان، وإسقاط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة، والخلافات المستمرة في مجالات التجارة والتكنولوجيا.