https://sputnikarabic.ae/20230628/أغلى-20-مدينة-في-العالم-للعمال-المهاجرين-1078575929.html
أغلى 20 مدينة في العالم للعمال المهاجرين
أغلى 20 مدينة في العالم للعمال المهاجرين
تعرف على مراكز مدن العالم والعالم العربي في الترتيب العالمي لأغلى 20 مدينة في العالم للعمال المهاجرين، من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك". 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T14:38+0000
2023-06-28T14:38+0000
2023-06-28T14:38+0000
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صور, инфографика
أغلى 20 مدينة في العالم للعمال المهاجرين
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تعرف على مراكز مدن العالم والعالم العربي في الترتيب العالمي لأغلى 20 مدينة في العالم للعمال المهاجرين، من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".