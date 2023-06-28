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https://sputnikarabic.ae/20230628/أغلى-20-مدينة-في-العالم-للعمال-المهاجرين-1078575929.html
أغلى 20 مدينة في العالم للعمال المهاجرين
أغلى 20 مدينة في العالم للعمال المهاجرين
تعرف على مراكز مدن العالم والعالم العربي في الترتيب العالمي لأغلى 20 مدينة في العالم للعمال المهاجرين، من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك". 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T14:38+0000
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صور, инфографика
صور, инфографика

أغلى 20 مدينة في العالم للعمال المهاجرين

14:38 GMT 28.06.2023
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تعرف على مراكز مدن العالم والعالم العربي في الترتيب العالمي لأغلى 20 مدينة في العالم للعمال المهاجرين، من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
أغلى 20 مدينة في العالم للعمال المهاجرين - سبوتنيك عربي
أغلى 20 مدينة في العالم للعمال المهاجرين - سبوتنيك عربي
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:14 GMT
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