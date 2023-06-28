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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230628/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تصد-هجوما-صاروخيا-على-مدينة-ميليتوبول-ولا-إصابات-1078557040.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصد هجوما صاروخيا على مدينة ميليتوبول ولا إصابات
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصد هجوما صاروخيا على مدينة ميليتوبول ولا إصابات
أعلنت الأجهزة العملياتية في مقاطعة زابوروجيه، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم صاروخي أوكراني ليلي، على مدينة ميليتوبول. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T07:21+0000
2023-06-28T07:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان جهاز العمليات: "ليلًا حاولت القوات الأوكرانية قصف مدينة ميليتوبول الواقعة في مقاطعة زابوروجيه".ووفقًا للمعلومات المحدثة، فإن نظام الدفاع الجوي عمل بنجاح، ولم يسفر القصف عن سقوط ضحايا أو إصابات أو وقوع أضرار مادية.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230628/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-على-محور-مقاطعة-زابوروجيه-1078556334.html
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روسيا

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصد هجوما صاروخيا على مدينة ميليتوبول ولا إصابات

07:21 GMT 28.06.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
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أعلنت الأجهزة العملياتية في مقاطعة زابوروجيه، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم صاروخي أوكراني ليلي، على مدينة ميليتوبول.
وجاء في بيان جهاز العمليات: "ليلًا حاولت القوات الأوكرانية قصف مدينة ميليتوبول الواقعة في مقاطعة زابوروجيه".
ووفقًا للمعلومات المحدثة، فإن نظام الدفاع الجوي عمل بنجاح، ولم يسفر القصف عن سقوط ضحايا أو إصابات أو وقوع أضرار مادية.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية على محور مقاطعة زابوروجيه
06:20 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:57 GMT
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