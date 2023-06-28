عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230628/أول-لاعب-من-أصل-سوري-تحط-أقدامه-في-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-فيديو-1078560694.html
أول لاعب من أصل سوري تحط أقدامه في الدوري الإنجليزي الممتاز... فيديو
أول لاعب من أصل سوري تحط أقدامه في الدوري الإنجليزي الممتاز... فيديو
منذ أيام قليلة، تعاقد نادي برايتون الإنجليزي مع ابن مدينة عامودا في محافظة الحسكة السورية محمود داوود، ليلعب ضمن صفوفه، حيث سيكون أول لاعب من مواليد سوريا تحط... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T10:23+0000
2023-06-28T10:23+0000
مجتمع
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
أخبار سوريا اليوم
منوعات
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1d/1072847088_0:157:3005:1847_1920x0_80_0_0_d5c143914c56ef0cfc2b96f86ee58d69.jpg
نادي برايتون احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.ووقّع داوود مع برايتون بعد انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني، حيث قضى لاعب الوسط السوري-الألماني 6 مواسم كاملة.ووفقًا لنادي برايتون، فإن صاحب الـ27 عاما سينضم رسميا إلى الفريق بداية من يوليو/تموز المقبل، بمقتضى عقد سارٍ حتى 2027.هاجر إلى ألمانيا وهو عمره 9 شهورولد داوود في مدينة عامودا، وهي من مدن محافظة الحسكة ومركز ناحية في أقصى شمال شرقي سوريا على الحدود السورية - التركية قرب مدينة القامشلي.وانتقل للعيش مع والديه من سوريا إلى ألمانيا عام 1996، وهو رضيع يبلغ من العمر 9 شهور.تعلم كرة القدم في شوارع بلدة لانغنفيلد غربي ألمانيا، قبل أن يكتشفه نادي مونشنغلادباخ، الذي تدرج معه حتى الفريق الأول.يتقن الحديث بأربع لغات، وهي الألمانية والإنجليزية والعربية والكردية.وبالرغم من أصوله السورية، إلا أنه اختار تمثيل منتخب ألمانيا، وشارك مع المنتخب في لقاءين وديين عام 2020.سيكون أفضل لاعب بالنسبة لناالمدير الفني لبرايتون روبرتو دي زيربي، اختار داوود ليكون "المعوض الرئيسي" لنجم الفريق الأرجنتني أليكس ماك أليستر والذي إلى صفوف ليفربول.وقال زيربي: "متحمس لوجود محمود في فريقي، وأنا متأكد من أنه سيكون أفضل لاعب بالنسبة لنا".يشار إلى أن داوود لديه خبرة كبيرة في البطولات الكبيرة، مثل دوري أبطال أوروبا، حيث خاض 30 مباراة في البطولة، وهو رقم لا يحمله أغلب لاعبي برايتون.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1d/1072847088_166:0:2837:2003_1920x0_80_0_0_963d4ecd3fd5b0b8709d44570836d493.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار سوريا اليوم, منوعات, الأخبار
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار سوريا اليوم, منوعات, الأخبار

أول لاعب من أصل سوري تحط أقدامه في الدوري الإنجليزي الممتاز... فيديو

10:23 GMT 28.06.2023
© AP Photo / Alastair Grantليفربول يودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب الهزيمة من برايتون بهدفين لهدف، الأحد 29 يناير/ كانون الثاني 2023.
ليفربول يودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب الهزيمة من برايتون بهدفين لهدف، الأحد 29 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Alastair Grant
تابعنا عبرTelegramNabd
منذ أيام قليلة، تعاقد نادي برايتون الإنجليزي مع ابن مدينة عامودا في محافظة الحسكة السورية محمود داوود، ليلعب ضمن صفوفه، حيث سيكون أول لاعب من مواليد سوريا تحط أقدامه في البريميرليغ.
نادي برايتون احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.
ووقّع داوود مع برايتون بعد انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني، حيث قضى لاعب الوسط السوري-الألماني 6 مواسم كاملة.
ووفقًا لنادي برايتون، فإن صاحب الـ27 عاما سينضم رسميا إلى الفريق بداية من يوليو/تموز المقبل، بمقتضى عقد سارٍ حتى 2027.

هاجر إلى ألمانيا وهو عمره 9 شهور

ولد داوود في مدينة عامودا، وهي من مدن محافظة الحسكة ومركز ناحية في أقصى شمال شرقي سوريا على الحدود السورية - التركية قرب مدينة القامشلي.
وانتقل للعيش مع والديه من سوريا إلى ألمانيا عام 1996، وهو رضيع يبلغ من العمر 9 شهور.
تعلم كرة القدم في شوارع بلدة لانغنفيلد غربي ألمانيا، قبل أن يكتشفه نادي مونشنغلادباخ، الذي تدرج معه حتى الفريق الأول.
يتقن الحديث بأربع لغات، وهي الألمانية والإنجليزية والعربية والكردية.
وبالرغم من أصوله السورية، إلا أنه اختار تمثيل منتخب ألمانيا، وشارك مع المنتخب في لقاءين وديين عام 2020.

سيكون أفضل لاعب بالنسبة لنا

المدير الفني لبرايتون روبرتو دي زيربي، اختار داوود ليكون "المعوض الرئيسي" لنجم الفريق الأرجنتني أليكس ماك أليستر والذي إلى صفوف ليفربول.
وقال زيربي: "متحمس لوجود محمود في فريقي، وأنا متأكد من أنه سيكون أفضل لاعب بالنسبة لنا".
يشار إلى أن داوود لديه خبرة كبيرة في البطولات الكبيرة، مثل دوري أبطال أوروبا، حيث خاض 30 مباراة في البطولة، وهو رقم لا يحمله أغلب لاعبي برايتون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала