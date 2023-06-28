أول لاعب من أصل سوري تحط أقدامه في الدوري الإنجليزي الممتاز... فيديو
© AP Photo / Alastair Grantليفربول يودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب الهزيمة من برايتون بهدفين لهدف، الأحد 29 يناير/ كانون الثاني 2023.
© AP Photo / Alastair Grant
منذ أيام قليلة، تعاقد نادي برايتون الإنجليزي مع ابن مدينة عامودا في محافظة الحسكة السورية محمود داوود، ليلعب ضمن صفوفه، حيث سيكون أول لاعب من مواليد سوريا تحط أقدامه في البريميرليغ.
نادي برايتون احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.
ووقّع داوود مع برايتون بعد انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني، حيث قضى لاعب الوسط السوري-الألماني 6 مواسم كاملة.
ووفقًا لنادي برايتون، فإن صاحب الـ27 عاما سينضم رسميا إلى الفريق بداية من يوليو/تموز المقبل، بمقتضى عقد سارٍ حتى 2027.
A warm welcome to @modahoud8! 🇩🇪👋 pic.twitter.com/P5VMExKbDW— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 16, 2023
هاجر إلى ألمانيا وهو عمره 9 شهور
ولد داوود في مدينة عامودا، وهي من مدن محافظة الحسكة ومركز ناحية في أقصى شمال شرقي سوريا على الحدود السورية - التركية قرب مدينة القامشلي.
وانتقل للعيش مع والديه من سوريا إلى ألمانيا عام 1996، وهو رضيع يبلغ من العمر 9 شهور.
تعلم كرة القدم في شوارع بلدة لانغنفيلد غربي ألمانيا، قبل أن يكتشفه نادي مونشنغلادباخ، الذي تدرج معه حتى الفريق الأول.
A message from Mo. 👋 @modahoud8 😁 pic.twitter.com/kLftCdyCD5— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 16, 2023
يتقن الحديث بأربع لغات، وهي الألمانية والإنجليزية والعربية والكردية.
وبالرغم من أصوله السورية، إلا أنه اختار تمثيل منتخب ألمانيا، وشارك مع المنتخب في لقاءين وديين عام 2020.
سيكون أفضل لاعب بالنسبة لنا
المدير الفني لبرايتون روبرتو دي زيربي، اختار داوود ليكون "المعوض الرئيسي" لنجم الفريق الأرجنتني أليكس ماك أليستر والذي إلى صفوف ليفربول.
A new challenge for our new signing! 🔜 @modahoud8 💬 pic.twitter.com/JuCQZPfVrS— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 16, 2023
وقال زيربي: "متحمس لوجود محمود في فريقي، وأنا متأكد من أنه سيكون أفضل لاعب بالنسبة لنا".
يشار إلى أن داوود لديه خبرة كبيرة في البطولات الكبيرة، مثل دوري أبطال أوروبا، حيث خاض 30 مباراة في البطولة، وهو رقم لا يحمله أغلب لاعبي برايتون.