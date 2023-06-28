https://sputnikarabic.ae/20230628/إصابة-20-شرطيا-خلال-أعمال-شغب-في-باريس-بعد-مقتل-مراهق-1078561647.html
إصابة 20 شرطيا خلال أعمال شغب في باريس بعد مقتل مراهق
إصابة 20 شرطيا خلال أعمال شغب في باريس بعد مقتل مراهق
اندلعت أعمال شغب في مدينة نانتير في الضواحي الغربية لمدينة باريس، بعد ساعات قليلة من وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد ضابط شرطة، وأصيب 20 شرطيا بجروح... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T10:51+0000
2023-06-28T10:51+0000
2023-06-28T10:51+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وبحسب وسائل الإعلام: "صباح يوم الثلاثاء، أطلق ضباط الشرطة النار وقتلوا صبيا يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء تفتيش طريق في نانتير، إحدى ضواحي غرب باريس".وبحسب الشرطة، إنه رفض الامتثال لمطالبهم. ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في المدينة.وبحسب قتاة "BFMTV" الفرنسية: "اندلعت أعمال شغب ليلية في نانتير، ولكن خلال الليل امتدت إلى بلدات أخرى، وأثناء تدخل الشرطة، أصيب 20 من رجال الدرك بجروح طفيفة".وبحسب القناة، فقد تحطمت بعض الحافلات وأضرمت النيران في المباني والسيارات وصناديق القمامة على الطريق.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
إصابة 20 شرطيا خلال أعمال شغب في باريس بعد مقتل مراهق
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اندلعت أعمال شغب في مدينة نانتير في الضواحي الغربية لمدينة باريس، بعد ساعات قليلة من وفاة مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد ضابط شرطة، وأصيب 20 شرطيا بجروح نتيجة أعمال الشغب.
وبحسب وسائل الإعلام: "صباح يوم الثلاثاء، أطلق ضباط الشرطة النار وقتلوا صبيا يبلغ من العمر 17 عامًا، أثناء تفتيش طريق في نانتير، إحدى ضواحي غرب باريس".
وبحسب الشرطة، إنه رفض الامتثال لمطالبهم. ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في المدينة.
وبحسب قتاة "BFMTV
" الفرنسية: "اندلعت أعمال شغب ليلية في نانتير، ولكن خلال الليل امتدت إلى بلدات أخرى، وأثناء تدخل الشرطة، أصيب 20 من رجال الدرك بجروح طفيفة".
وبحسب القناة، فقد تحطمت بعض الحافلات وأضرمت النيران في المباني والسيارات وصناديق القمامة على الطريق.