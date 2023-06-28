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https://sputnikarabic.ae/20230628/إعلام-مقتل-أكثر-من-30-عسكريا-من-بوركينا-فاسو-في-هجوم-شنه-مسلحون-وسط-البلاد-1078555365.html
إعلام: مقتل أكثر من 30 عسكريا من بوركينا فاسو في هجوم شنه مسلحون وسط البلاد
إعلام: مقتل أكثر من 30 عسكريا من بوركينا فاسو في هجوم شنه مسلحون وسط البلاد
قتل ما لا يقل عن 31 عسكريا من بوركينا فاسو وثلاثة من أعضاء التشكيلات شبه العسكرية المساعدة من المتطوعين للدفاع عن الوطن، في هجوم شنه مسلحون في وسط البلاد. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T04:10+0000
2023-06-28T04:10+0000
بوركينا فاسو
العالم
مقتل أشخاص
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام محلية، إن "الجماعات الإرهابية هاجمت قرية نواكا في المنطقة الشمالية الوسطى، واستهدفت بالأساس (فصيل) " في دي بي" (المتطوعون من أجل الدفاع عن الوطن) ... للأسف، سجلنا عشرات القتلى من الجنود والمتطوعين".أعلنت سلطات بوركينا فاسو، في أبريل/ نيسان الماضي، عن تعبئة عامة لمحاربة الجهاديين المتطرفين، في محاولة من الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي لاحتواء هجومهم المستمر منذ عام 2015.وكان جيش بوركينا فاسو قد أعلن يوم 11 يونيو/ حزيران القضاء على 22 "إرهابياً" خلال عملية عسكرية، شمال شرقي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230428/مساعي-الجزائر-في-مالي-ما-أهدافها-وفرص-نجاحها؟-1076431753.html
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بوركينا فاسو, العالم, مقتل أشخاص
بوركينا فاسو, العالم, مقتل أشخاص

إعلام: مقتل أكثر من 30 عسكريا من بوركينا فاسو في هجوم شنه مسلحون وسط البلاد

04:10 GMT 28.06.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
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قتل ما لا يقل عن 31 عسكريا من بوركينا فاسو وثلاثة من أعضاء التشكيلات شبه العسكرية المساعدة من المتطوعين للدفاع عن الوطن، في هجوم شنه مسلحون في وسط البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام محلية، إن "الجماعات الإرهابية هاجمت قرية نواكا في المنطقة الشمالية الوسطى، واستهدفت بالأساس (فصيل) " في دي بي" (المتطوعون من أجل الدفاع عن الوطن) ... للأسف، سجلنا عشرات القتلى من الجنود والمتطوعين".
أعلنت سلطات بوركينا فاسو، في أبريل/ نيسان الماضي، عن تعبئة عامة لمحاربة الجهاديين المتطرفين، في محاولة من الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي لاحتواء هجومهم المستمر منذ عام 2015.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
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وكان جيش بوركينا فاسو قد أعلن يوم 11 يونيو/ حزيران القضاء على 22 "إرهابياً" خلال عملية عسكرية، شمال شرقي البلاد.
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