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البرلمان المصري يوافق على تخصيص 14.6 مليار جنيه لشراء أدوية للمستشفيات
البرلمان المصري يوافق على تخصيص 14.6 مليار جنيه لشراء أدوية للمستشفيات
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T15:24+0000
2023-06-28T15:24+0000
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ونقل موقع "اليوم السابع" أن مشروع الموازنة يتضمن تخصيص مبلغ قدره 14 مليار و604 ملايين جنيه لشراء الأدوية للمستشفيات.يأتي ذلك كجزء من مخصصات شراء السلع والخدمات التي خصصتها الحكومة المصرية للعام المالي الجديد 2023/2024، حيث تم تخصيص اعتمادات بقيمة 139 مليار و381 مليون جنيه، ما يمثل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة نسبتها 11.0% أو ما يعادل 13 مليار و781 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي السابق.يشار هنا إلى أهمية مخصصات شراء السلع والخدمات التي تلبي متطلبات إدارة دواليب العمل الحكومية، مثل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وتكاليف طبع الكتب المدرسية، وتوفير التغذية للطلاب في المدارس.وتتضمن هذه المخصصات نفقات الصيانة والمقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية، واعتمادات المياه والإنارة، وبدلات نقل العاملين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع مراعاة مبادئ الترشيد في الإنفاق.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

البرلمان المصري يوافق على تخصيص 14.6 مليار جنيه لشراء أدوية للمستشفيات

15:24 GMT 28.06.2023
© dk-gateالبرلمان المصري
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© dk-gate
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وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
ونقل موقع "اليوم السابع" أن مشروع الموازنة يتضمن تخصيص مبلغ قدره 14 مليار و604 ملايين جنيه لشراء الأدوية للمستشفيات.
يأتي ذلك كجزء من مخصصات شراء السلع والخدمات التي خصصتها الحكومة المصرية للعام المالي الجديد 2023/2024، حيث تم تخصيص اعتمادات بقيمة 139 مليار و381 مليون جنيه، ما يمثل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة نسبتها 11.0% أو ما يعادل 13 مليار و781 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي السابق.
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يشار هنا إلى أهمية مخصصات شراء السلع والخدمات التي تلبي متطلبات إدارة دواليب العمل الحكومية، مثل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وتكاليف طبع الكتب المدرسية، وتوفير التغذية للطلاب في المدارس.
وتتضمن هذه المخصصات نفقات الصيانة والمقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية، واعتمادات المياه والإنارة، وبدلات نقل العاملين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع مراعاة مبادئ الترشيد في الإنفاق.
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