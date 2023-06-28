https://sputnikarabic.ae/20230628/الحكومة-الروسية-توافق-على-استراتيجية-تطوير-الطائرات-المسيرة-1078572013.html
الحكومة الروسية توافق على استراتيجية تطوير الطائرات المسيرة
الحكومة الروسية توافق على استراتيجية تطوير الطائرات المسيرة
وافقت الحكومة الروسية على استراتيجية تطوير الطائرات المسيرة في البلاد والتي تمتد حتى عام 2030، حيث تقضي الاستراتيجية على إنشاء قسم جديد يكون مسؤولا عن هذا... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T12:06+0000
2023-06-28T12:06+0000
2023-06-28T12:18+0000
روسيا
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وأصدرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء بيانا بهذا الصدد، جاء فيه: "يمكن أن يكون أساس تشكيل الصناعة هو الخبرة الموجودة بالفعل في استخدام الأنظمة الجوية غير المأهولة المسيرة وهي مستخدمة بالفعل، على سبيل المثال لفحص حالة شبكات الطاقة، حيث أدى استخدام الطائرات المسيرة إلى تقليل الوقت اللازم لإجراء عمليات التفتيش هذه بمقدرا خمس مرات".وحددت الوثيقة خمسة اتجاهات رئيسية لتطوير الصناعة وأبرزها تحفيز الطلب على الأنظمة الجوية المحلية المسيرة، وتطوير الأنظمة وإنتاجها بكميات كبيرة، وإنشاء مراكز إنتاج كبيرة لإدخال التقنيات الجديدة، وتطوير البنية التحتية وبناء المطارات والمهابط المتخصصة، وتشكيل مدربين شخصيين.وأضافت الوثيقة: "يعترف واضعو الاستراتيجية أنه في المستقبل سيظهر اتجاه مثل "نقل الأشخاص" وهذا يتطلب: تحسين الإطار التنظيمي، والاهتمام المتزايد للمطورين والمصنعين في تطوير تقنيات فائقة الابتكار، واستعداد المجتمع للروبوتات والتنقل الجوي الواعد".بالإضافة إلى ذلك، بدأت الحكومة بالفعل في إنهاء العمل على إنشاء مشروع وطني لتطوير الأنظمة غير المأهولة وستصبح آلية الإدارة الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجية المعتمدة. وتابعت الخدمة بالقول إن "أكبر إمكانية لاستخدام الطائرات المسيرة هي الزراعة، والإشراف على أعمال البناء، وإنشاء وتحديث قواعد البيانات الجغرافية المكانية، وتسليم البضائع إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها"ومن المتوقع أن يتجاوز الحجم الإجمالي لسوق أنظمة الطائرات المسيرة في روسيا 50 مليار روبل هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20230618/بوتين-السلطات-تحفز-الصناعة-العسكرية-لتطوير-الطائرات-المسيرة-1078233840.html
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روسيا
الحكومة الروسية توافق على استراتيجية تطوير الطائرات المسيرة
12:06 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 12:18 GMT 28.06.2023) تابعنا عبر
وافقت الحكومة الروسية على استراتيجية تطوير الطائرات المسيرة في البلاد والتي تمتد حتى عام 2030، حيث تقضي الاستراتيجية على إنشاء قسم جديد يكون مسؤولا عن هذا القطاع بأكمله.
وأصدرت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء بيانا بهذا الصدد، جاء فيه: "يمكن أن يكون أساس تشكيل الصناعة هو الخبرة الموجودة بالفعل في استخدام الأنظمة الجوية غير المأهولة المسيرة وهي مستخدمة بالفعل، على سبيل المثال لفحص حالة شبكات الطاقة، حيث أدى استخدام الطائرات المسيرة إلى تقليل الوقت اللازم لإجراء عمليات التفتيش هذه بمقدرا خمس مرات".
وحددت الوثيقة خمسة اتجاهات رئيسية لتطوير الصناعة وأبرزها تحفيز الطلب على الأنظمة الجوية المحلية المسيرة، وتطوير الأنظمة وإنتاجها بكميات كبيرة، وإنشاء مراكز إنتاج كبيرة لإدخال التقنيات الجديدة، وتطوير البنية التحتية وبناء المطارات والمهابط المتخصصة، وتشكيل مدربين شخصيين.
وأضافت الوثيقة: "يعترف واضعو الاستراتيجية أنه في المستقبل سيظهر اتجاه مثل "نقل الأشخاص" وهذا يتطلب: تحسين الإطار التنظيمي، والاهتمام المتزايد للمطورين والمصنعين في تطوير تقنيات فائقة الابتكار، واستعداد المجتمع للروبوتات والتنقل الجوي الواعد".
بالإضافة إلى ذلك، بدأت الحكومة بالفعل في إنهاء العمل على إنشاء مشروع وطني لتطوير الأنظمة غير المأهولة وستصبح آلية الإدارة الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجية المعتمدة.
وتابعت الخدمة بالقول إن "أكبر إمكانية لاستخدام الطائرات المسيرة هي الزراعة، والإشراف على أعمال البناء، وإنشاء وتحديث قواعد البيانات الجغرافية المكانية، وتسليم البضائع إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها"
ومن المتوقع أن يتجاوز الحجم الإجمالي لسوق أنظمة الطائرات المسيرة في روسيا 50 مليار روبل هذا العام.