https://sputnikarabic.ae/20230628/الخارجية-الروسية-ترد-على-طلب-واشنطن-تسليمها-بريغوجين--1078576781.html
الخارجية الروسية ترد على طلب واشنطن تسليمها بريغوجين
الخارجية الروسية ترد على طلب واشنطن تسليمها بريغوجين
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تسلم أياً من موطنيها لدولة أخرى. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T15:18+0000
2023-06-28T15:18+0000
2023-06-28T15:18+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت زاخاروفا ردا على أنباء حول نية أمريكا طلب تسليمها يفغيني بريغوجين: "بما يخص الجانب القانوني المتعلق بالتسليم، أستطيع القول إن أي مواطن روسي غير قابل للتسليم لدولة أخرى، وله الحق في أن يعول على المساعدة من روسيا لحمايته من المحاولات غير القانونية لتحميله مسؤولية جنائية في الخارج".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن "الولايات المتحدة ستسعى لتسليم بريغوجين إذا انتهى به الأمر في بلد يوجد لديها معه اتفاق لتسليم المجرمين، لكن بيلاروسيا لا ينطبق عليها ذلك".الجدير بالذكر، أن قوات "فاغنر" استولت ليلة الـ 24 من يونيو/ حزيران، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف على الدون. وتمت عملية الاستيلاء بعد تصريحات يفغيني بريغوجين، التي زعم فيها بأن القوات المسلحة الروسية شنت هجمات صاروخية على معسكرات "فاغنر"، على الرغم من نفي وزارة الدفاع الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي ذلك.وتوقف التمرد المسلح بفضل مفاوضات صعبة قادها، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، استمرت لوقت طويل يوم السبت 24 يونيو، ونتيجة للمفاوضات وافق بريغوجين على المغادرة إلى بيلاروسيا، وعٌرض على المقاتلين الذين لم يشاركوا في التمرد توقيع عقود مع وزارة الدفاع، ولن يتعرض أي من مقاتلي "فاغنر" الباقين للملاحقة.
https://sputnikarabic.ae/20230628/لافروف-كلما-ماطل-الغرب-وأوكرانيا-في-التسوية-السلمية-زادت-صعوبة-الاتفاق--1078574663.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية ترد على طلب واشنطن تسليمها بريغوجين
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تسلم أياً من موطنيها لدولة أخرى.
وقالت زاخاروفا ردا على أنباء حول نية أمريكا طلب تسليمها يفغيني بريغوجين: "بما يخص الجانب القانوني المتعلق بالتسليم، أستطيع القول إن أي مواطن روسي غير قابل للتسليم لدولة أخرى، وله الحق في أن يعول على المساعدة من روسيا لحمايته من المحاولات غير القانونية لتحميله مسؤولية جنائية في الخارج".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن "الولايات المتحدة ستسعى لتسليم بريغوجين إذا انتهى به الأمر في بلد يوجد لديها معه اتفاق لتسليم المجرمين، لكن بيلاروسيا لا ينطبق عليها ذلك".
الجدير بالذكر، أن قوات "فاغنر" استولت ليلة الـ 24 من يونيو/ حزيران، على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف على الدون. وتمت عملية الاستيلاء بعد تصريحات يفغيني بريغوجين، التي زعم فيها بأن القوات المسلحة الروسية شنت هجمات صاروخية على معسكرات "فاغنر"، على الرغم من نفي وزارة الدفاع الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي ذلك.
وتوقف التمرد المسلح بفضل مفاوضات صعبة قادها، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، استمرت لوقت طويل يوم السبت 24 يونيو، ونتيجة للمفاوضات وافق بريغوجين على المغادرة إلى بيلاروسيا، وعٌرض على المقاتلين الذين لم يشاركوا في التمرد توقيع عقود مع وزارة الدفاع، ولن يتعرض أي من مقاتلي "فاغنر" الباقين للملاحقة.