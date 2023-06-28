https://sputnikarabic.ae/20230628/السلاح-الروسي-الفتاك-ميتيوريت-يدمر-معقلا-للقوات-الأوكرانية--1078578128.html
السلاح الروسي الفتاك "ميتيوريت" يدمر معقلا للقوات الأوكرانية
السلاح الروسي الفتاك "ميتيوريت" يدمر معقلا للقوات الأوكرانية
نشرت وزراة الدفاع الروسية لقطات لتدمير قاذفات الصواريخ الذاتية الدفع "أور-77 ميتيوريت" معقلا للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T16:25+0000
2023-06-28T16:25+0000
2023-06-28T16:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ويظهر في الفيديو كيف أطلق الجنود قاذفة صواريخ لإزالة الألغام "أور-77 "ميتيوريت"، ما تسبب في تفجير الألغام المضادة للدبابات عن بعد، وبالتالي ضمان مرور آمن للمركبات القتالية الروسية.ويعتبر نظام إزالة الألغام "أور-77 ميتيوريت" من بين أكثر أنواع الأسلحة تدميرًا التي استخدمت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية صدت على اتجاه كراسني ليمان هجومين للعدو، وحيّدت ما يصل إلى 115 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت مدفع "أكاتسيا"، ومدفع هاوتزر "دي-30" والعديد من المركبات المدرعة".
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
السلاح الروسي الفتاك "ميتيوريت" يدمر معقلا للقوات الأوكرانية
16:25 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 16:29 GMT 28.06.2023) تابعنا عبر
نشرت وزراة الدفاع الروسية لقطات لتدمير قاذفات الصواريخ الذاتية الدفع "أور-77 ميتيوريت" معقلا للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان.
ويظهر في الفيديو كيف أطلق الجنود قاذفة صواريخ لإزالة الألغام "أور-77 "ميتيوريت"، ما تسبب في تفجير الألغام المضادة للدبابات عن بعد، وبالتالي ضمان مرور آمن للمركبات القتالية الروسية.
ويعتبر نظام إزالة الألغام "أور-77 ميتيوريت" من بين أكثر أنواع الأسلحة تدميرًا التي استخدمت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية صدت على اتجاه كراسني ليمان هجومين للعدو، وحيّدت ما يصل إلى 115 جنديًا أوكرانيًا، ودمرت مدفع "أكاتسيا"، ومدفع هاوتزر "دي-30" والعديد من المركبات المدرعة".