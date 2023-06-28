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الصحة العراقية توصي المواطنين باتباع إرشاداتها بشأن الأضاحي
الصحة العراقية توصي المواطنين باتباع إرشاداتها بشأن الأضاحي
أوصت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، بعدم ذبح الأضاحي في المنازل. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T13:44+0000
2023-06-28T13:44+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن وزير الصحة صالح الحسناوي، قوله بأن العراق لا يزال يشهد بعض الإصابات بالحمى النزفية، لكن السيطرة على المرض أصبحت أفضل بكثير من الفترة السابقة.ودعا الحسناوي المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند ذبح المواشي في عيد الأضحى، وعدم إجراء عمليات الجزارة في المنازل، وحث الجزارين والعاملين في محلات القصابة على الالتزام بالمعايير الصحية، مثل ارتداء الكفوف والملابس الواقية وتنظيف المكان من مخلفات الحيوانات.وأكد الوزير العراقي على أهمية اتباع ربات البيوت للتعليمات الصحية عند التعامل مع اللحوم، وذلك من خلال ارتداء الكفوف وتعقيم المواد المستخدمة في تقطيع اللحوم بشكل عام.وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في أغسطس/ آب الماضي، تسجيل أكثر من 1000 إصابة بالحمى النزفية والكوليرا في البلاد، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، قوله إن "هناك مستجدات خطيرة في الحمى النزفية، وآخر إحصائية رسمية منذ بداية العام الحالي، تؤكد وصول عدد المصابين إلى 299 إصابة مؤكدة، منها 55 حالة وفاة"، ولفت إلى أن "محافظة ذي قار تتصدر الإصابات والوفيات".
https://sputnikarabic.ae/20220814/الصحة-العراقية-المسؤولية-الأكبر-في-مواجهة-الكوليرا-والحمى-النزفية-تقع-على-عاتق-وزارات-أخرى-1066386214.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الصحة, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الصحة, الأخبار

الصحة العراقية توصي المواطنين باتباع إرشاداتها بشأن الأضاحي

13:44 GMT 28.06.2023
© AP Photo / Hadi Mizbanنازحين عراقيين
نازحين عراقيين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Hadi Mizban
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أوصت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، بعدم ذبح الأضاحي في المنازل.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن وزير الصحة صالح الحسناوي، قوله بأن العراق لا يزال يشهد بعض الإصابات بالحمى النزفية، لكن السيطرة على المرض أصبحت أفضل بكثير من الفترة السابقة.
ودعا الحسناوي المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند ذبح المواشي في عيد الأضحى، وعدم إجراء عمليات الجزارة في المنازل، وحث الجزارين والعاملين في محلات القصابة على الالتزام بالمعايير الصحية، مثل ارتداء الكفوف والملابس الواقية وتنظيف المكان من مخلفات الحيوانات.
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الصحة العراقية: المسؤولية الأكبر في مواجهة الكوليرا والحمى النزفية تقع على عاتق وزارات أخرى
14 أغسطس 2022, 11:34 GMT
وأكد الوزير العراقي على أهمية اتباع ربات البيوت للتعليمات الصحية عند التعامل مع اللحوم، وذلك من خلال ارتداء الكفوف وتعقيم المواد المستخدمة في تقطيع اللحوم بشكل عام.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في أغسطس/ آب الماضي، تسجيل أكثر من 1000 إصابة بالحمى النزفية والكوليرا في البلاد، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، قوله إن "هناك مستجدات خطيرة في الحمى النزفية، وآخر إحصائية رسمية منذ بداية العام الحالي، تؤكد وصول عدد المصابين إلى 299 إصابة مؤكدة، منها 55 حالة وفاة"، ولفت إلى أن "محافظة ذي قار تتصدر الإصابات والوفيات".
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