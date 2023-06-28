https://sputnikarabic.ae/20230628/الصحة-العراقية-توصي-المواطنين-باتباع-إرشاداتها-بشأن-الأضاحي-1078573712.html
الصحة العراقية توصي المواطنين باتباع إرشاداتها بشأن الأضاحي
الصحة العراقية توصي المواطنين باتباع إرشاداتها بشأن الأضاحي
أوصت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، بعدم ذبح الأضاحي في المنازل. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T13:44+0000
2023-06-28T13:44+0000
2023-06-28T13:44+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
الصحة
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101412/33/1014123396_0:284:5704:3493_1920x0_80_0_0_117192276417d88d53d8d06e6e39f47a.jpg
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن وزير الصحة صالح الحسناوي، قوله بأن العراق لا يزال يشهد بعض الإصابات بالحمى النزفية، لكن السيطرة على المرض أصبحت أفضل بكثير من الفترة السابقة.ودعا الحسناوي المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند ذبح المواشي في عيد الأضحى، وعدم إجراء عمليات الجزارة في المنازل، وحث الجزارين والعاملين في محلات القصابة على الالتزام بالمعايير الصحية، مثل ارتداء الكفوف والملابس الواقية وتنظيف المكان من مخلفات الحيوانات.وأكد الوزير العراقي على أهمية اتباع ربات البيوت للتعليمات الصحية عند التعامل مع اللحوم، وذلك من خلال ارتداء الكفوف وتعقيم المواد المستخدمة في تقطيع اللحوم بشكل عام.وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في أغسطس/ آب الماضي، تسجيل أكثر من 1000 إصابة بالحمى النزفية والكوليرا في البلاد، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، قوله إن "هناك مستجدات خطيرة في الحمى النزفية، وآخر إحصائية رسمية منذ بداية العام الحالي، تؤكد وصول عدد المصابين إلى 299 إصابة مؤكدة، منها 55 حالة وفاة"، ولفت إلى أن "محافظة ذي قار تتصدر الإصابات والوفيات".
https://sputnikarabic.ae/20220814/الصحة-العراقية-المسؤولية-الأكبر-في-مواجهة-الكوليرا-والحمى-النزفية-تقع-على-عاتق-وزارات-أخرى-1066386214.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101412/33/1014123396_334:0:5370:3777_1920x0_80_0_0_5b558712b7b43eff70754d771561833f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الصحة, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الصحة, الأخبار
الصحة العراقية توصي المواطنين باتباع إرشاداتها بشأن الأضاحي
تابعنا عبر
أوصت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، بعدم ذبح الأضاحي في المنازل.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع"، عن وزير الصحة صالح الحسناوي، قوله بأن العراق لا يزال يشهد بعض الإصابات بالحمى النزفية، لكن السيطرة على المرض أصبحت أفضل بكثير من الفترة السابقة.
ودعا الحسناوي المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند ذبح المواشي في عيد الأضحى، وعدم إجراء عمليات الجزارة في المنازل، وحث الجزارين والعاملين في محلات القصابة على الالتزام بالمعايير الصحية، مثل ارتداء الكفوف والملابس الواقية وتنظيف المكان من مخلفات الحيوانات.
وأكد الوزير العراقي على أهمية اتباع ربات البيوت للتعليمات الصحية عند التعامل مع اللحوم، وذلك من خلال ارتداء الكفوف وتعقيم المواد المستخدمة في تقطيع اللحوم بشكل عام.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في أغسطس/ آب الماضي، تسجيل أكثر من 1000 إصابة بالحمى النزفية والكوليرا
في البلاد، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
، عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، قوله إن "هناك مستجدات خطيرة في الحمى النزفية، وآخر إحصائية رسمية منذ بداية العام الحالي، تؤكد وصول عدد المصابين إلى 299 إصابة مؤكدة، منها 55 حالة وفاة"، ولفت إلى أن "محافظة ذي قار تتصدر الإصابات والوفيات".