https://sputnikarabic.ae/20230628/الغواصة-الروسية-المسيرة-بوسيدون-1078559948.html
الغواصة الروسية المسيرة "بوسيدون"
الغواصة الروسية المسيرة "بوسيدون"
أكد مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، الأسبوع الماضي، أن الاختبارات الأولى لمسيرات "بوسيدون" النووية تحت الماء ستجرى هذا الصيف من خلال الغواصة النووية... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T11:05+0000
2023-06-28T11:05+0000
2023-06-28T11:05+0000
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وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك"، خلال المعرض البحري العسكري الدولي في كرنشتات، قائلًا: وأشار المصدر إلى أن هذه التجارب ستركز في البداية على اختبار أداء الطاقة النووية في مسيرات "بوسيدون".تعرف على مسيّرة "بوسيدون" الروسية من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, инфографика
الغواصة الروسية المسيرة "بوسيدون"
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أكد مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، الأسبوع الماضي، أن الاختبارات الأولى لمسيرات "بوسيدون" النووية تحت الماء ستجرى هذا الصيف من خلال الغواصة النووية الروسية "بيلغورود".
وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك
"، خلال المعرض البحري العسكري الدولي في كرنشتات
، قائلًا:
من المقرر أن تُجرى اختبارات بوسيدون نفسها هذا الصيف.
وأشار المصدر إلى أن هذه التجارب ستركز في البداية على اختبار أداء الطاقة النووية في مسيرات "بوسيدون"
.
تعرف على مسيّرة "بوسيدون" الروسية من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".