https://sputnikarabic.ae/20230628/القوات-الأوكرانية-تؤكد-تدريب-24-ألف-عسكري-من-جنودها-في-أوروبا-1078578346.html
القوات الأوكرانية تؤكد تدريب 24 ألف عسكري من جنودها في أوروبا
القوات الأوكرانية تؤكد تدريب 24 ألف عسكري من جنودها في أوروبا
أعلن قائد القوات المشتركة الأوكرانية، سيرغي نايف، أنه تم تدريب 24 ألف مقاتل من القوات المسلحة الأوكرانية في أوروبا. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T16:43+0000
2023-06-28T16:43+0000
2023-06-28T16:43+0000
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قال غايف في صفحته على "تلغرام": "يخضع جنود القوات المسلحة الأوكرانية حاليًا للتدريب في عدد من الدول الأوروبية، ويشاركون في مناورات عسكرية في بريطانيا العظمى".وأضاف: "بدأت سلسلة التدريبات "Sea Breeze"، بمشاركة أفراد وسفن القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وقال: "مبادرة رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان، من شأنه أن يحدد مكانة اللغة الإنجليزية باعتبارها "لغة التواصل الدولي"، جاءت في الوقت المناسب جدًا بالنسبة للقوات المسلحة الوطنية اليوم".وأشار نايف إلى أنه في هذا الصدد، "ينبغي على الأفراد العسكريين دراسة اللغة الإنجليزية، التي كانت في السابق ذات طابع "توصية" فقط، يجب الآن إصلاح ذلك على المستوى التشريعي".في 26 يونيو/ حزيران، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي سيوسع تدريب الجيش الأوكراني فوق الهدف المعلن سابقًا وهو 30 ألف جندي.
https://sputnikarabic.ae/20230628/السلاح-الروسي-الفتاك-ميتيوريت-يدمر-معقلا-للقوات-الأوكرانية--1078578128.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, الناتو
أخبار أوكرانيا, العالم, الناتو
القوات الأوكرانية تؤكد تدريب 24 ألف عسكري من جنودها في أوروبا
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أعلن قائد القوات المشتركة الأوكرانية، سيرغي نايف، أنه تم تدريب 24 ألف مقاتل من القوات المسلحة الأوكرانية في أوروبا.
قال غايف في صفحته على "تلغرام": "يخضع جنود القوات المسلحة الأوكرانية حاليًا للتدريب في عدد من الدول الأوروبية، ويشاركون في مناورات عسكرية في بريطانيا العظمى".
وأضاف: "بدأت سلسلة التدريبات "Sea Breeze"، بمشاركة أفراد وسفن القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقا له: "تلقى 24000 عسكري أوكراني بالفعل تدريبات في دول الاتحاد الأوروبي. وتحتوي الأسلحة والمعدات العسكرية التي توفرها الدول الشريكة على جميع الوثائق الفنية تقريبًا باللغة الإنجليزية".
وقال: "مبادرة رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان، من شأنه أن يحدد مكانة اللغة الإنجليزية باعتبارها "لغة التواصل الدولي"، جاءت في الوقت المناسب جدًا بالنسبة للقوات المسلحة الوطنية اليوم".
وأشار نايف إلى أنه في هذا الصدد، "ينبغي على الأفراد العسكريين دراسة اللغة الإنجليزية، التي كانت في السابق ذات طابع "توصية" فقط، يجب الآن إصلاح ذلك على المستوى التشريعي".
في 26 يونيو/ حزيران، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي سيوسع تدريب الجيش الأوكراني فوق الهدف المعلن سابقًا وهو 30 ألف جندي.