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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230628/القوات-الأوكرانية-تخسر-مدرعات-ثقيلة-خلال-محاولة-هجوم-فاشل-في-زابوروجيه-1078557645.html
القوات الأوكرانية تخسر مدرعات ثقيلة خلال محاولة هجوم فاشل في زابوروجيه
القوات الأوكرانية تخسر مدرعات ثقيلة خلال محاولة هجوم فاشل في زابوروجيه
صرح عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما في منطقة فاسيليفسكي في مقاطعة زابوروجيه، وتم صد... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T08:05+0000
2023-06-28T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
حصري
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في وقت مبكر من صباح اليوم، شنت القوات الأوكرانية هجوما في اتجاه فاسيليفسكي، واستطاعت القوات الروسية صد الهجوم، وتكبد العدو خسائر، وتم تدمير الدبابات الأوكرانية وعربات المشاة القتالية".وشدد روغوف على أن "قواتنا سيطرت على جميع مواقعه، وتم تدمير ما لا يقل عن ثلاث دبابات وثلاث عربات قتال مشاة معادية. وتم صد هجوم العدو".يوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن كييف فقدت 259 دبابة و780 عربة مدرعة منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: مستشار في البنتاغون يكشف عن "خطوة جديدة غير مسبوقة" يتخذها بوتيناقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230628/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-على-محور-مقاطعة-زابوروجيه-1078556334.html
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روسيا, حصري
روسيا, حصري

القوات الأوكرانية تخسر مدرعات ثقيلة خلال محاولة هجوم فاشل في زابوروجيه

08:05 GMT 28.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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حصري
صرح عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما في منطقة فاسيليفسكي في مقاطعة زابوروجيه، وتم صد الهجوم.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في وقت مبكر من صباح اليوم، شنت القوات الأوكرانية هجوما في اتجاه فاسيليفسكي، واستطاعت القوات الروسية صد الهجوم، وتكبد العدو خسائر، وتم تدمير الدبابات الأوكرانية وعربات المشاة القتالية".

وبحسب قوله، واجهت المجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مقاومة شديدة وتكبدت خسائر، بما في ذلك في العربات المدرعة والدبابات، وبعد ذلك أجبروا على التراجع إلى مواقعهم الأصلية.

وشدد روغوف على أن "قواتنا سيطرت على جميع مواقعه، وتم تدمير ما لا يقل عن ثلاث دبابات وثلاث عربات قتال مشاة معادية. وتم صد هجوم العدو".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية على محور مقاطعة زابوروجيه
06:20 GMT
يوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن كييف فقدت 259 دبابة و780 عربة مدرعة منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
أقرا أيضا: مستشار في البنتاغون يكشف عن "خطوة جديدة غير مسبوقة" يتخذها بوتين
اقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديو
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:57 GMT
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