https://sputnikarabic.ae/20230628/القوات-الروسية-تدحر-5-هجمات-أوكرانية-على-محور-دونيتسك-وتفتك-بمنفذيها--1078568442.html
القوات الروسية تدحر 5 هجمات أوكرانية على محور دونيتسك وتفتك بمنفذيها
القوات الروسية تدحر 5 هجمات أوكرانية على محور دونيتسك وتفتك بمنفذيها
أفادت الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية قامت بدحر وإفشال 5 هجمات، نفذها الجيش الأوكراني على محور دونيتسك، خلال اليوم الماضي. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T11:29+0000
2023-06-28T11:29+0000
2023-06-28T12:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت وحدات مجموعة القوات "الجنوبية" في صد خمس هجمات للعدو في مناطق أرتيوموفسك وبيرفومايسكوي، وبيتروفسكوي، وفيسيلي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتم تحييد أكثر من 240 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين، وشاحنتين صغيرتين، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز"كراب" بولندية الصنع ".وتم القضاء على مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية قرب تيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتحييد أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230628/صواريخ-روسية-عالية-الدقة-تدمر-منشآت-تكرير-وتخزين-النفط-تدعم-الاقوات-الأوكرانية--عاجل--1078568243.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدحر 5 هجمات أوكرانية على محور دونيتسك وتفتك بمنفذيها
11:29 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 12:02 GMT 28.06.2023) تابعنا عبر
أفادت الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية قامت بدحر وإفشال 5 هجمات، نفذها الجيش الأوكراني على محور دونيتسك، خلال اليوم الماضي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت وحدات مجموعة القوات "الجنوبية" في صد خمس هجمات للعدو في مناطق أرتيوموفسك وبيرفومايسكوي، وبيتروفسكوي، وفيسيلي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتم تحييد أكثر من 240 عسكريا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين، وشاحنتين صغيرتين، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز"كراب" بولندية الصنع ".
وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، في منطقة فريميفسكي، نجحت الأعمال النشطة والغارات الجوية ونيران المدفعية، وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) في صد هجومين للعدو على اتجاه ستارومايورسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات الهجومية والطيران العسكري ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الغربية"، القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وكيسلوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وتم القضاء على مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية قرب تيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتحييد أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.