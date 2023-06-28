عربي
القوات الروسية تدمر مراكز قيادة اللواءين 63 و10 الأوكرانيين
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230628/القوات-الروسية-تدمر-مراكز-قيادة-اللواءين-63-و10-الأوكرانيين---عاجل-1078569396.html
القوات الروسية تدمر مراكز قيادة اللواءين 63 و10 الأوكرانيين
القوات الروسية تدمر مراكز قيادة اللواءين 63 و10 الأوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير مستودع صواريخ وذخيرة تابع للجيش الأوكراني في بلدة نوفوبافلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T11:52+0000
2023-06-28T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_68b1151760496bfe614569621e0e57a7.jpg
وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مخزن صواريخ وذخيرة تابع للواء المدفعية 47 في الجيش الأوكراني قرب نوفوبافلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "استطاعت القوات الروسية استهداف نقطة الانتشار المؤقتة لأركان قيادة لواء المشاة الآلية 56، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك".وتابع البيان: "تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة التابعة للواءين 63 و10 الهجوميين، التابعان للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بريدتيشينو وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي خلال الـ24 الساعة الماضية من إسقاط 3 صواريخ كروز الطويلة المدى من طراز "ستورم شادو" و6 صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".وتابعت الدفاع: "تم تدمير 8 مركبات جوية أوكرانية دون طيار في مناطق أوبيتني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكارمازينوفكا، وبريفولي، وبلوشانك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلوشكي، وبيريموزنوي في مقاطعة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230628/صواريخ-روسية-عالية-الدقة-تدمر-منشآت-تكرير-وتخزين-النفط-تدعم-الاقوات-الأوكرانية--عاجل--1078568243.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_229:0:1414:889_1920x0_80_0_0_de62dfb0b3a0440ed371bef9a2aadd00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تدمر مراكز قيادة اللواءين 63 و10 الأوكرانيين

11:52 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 28.06.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير مستودع صواريخ وذخيرة تابع للجيش الأوكراني في بلدة نوفوبافلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مخزن صواريخ وذخيرة تابع للواء المدفعية 47 في الجيش الأوكراني قرب نوفوبافلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "استطاعت القوات الروسية استهداف نقطة الانتشار المؤقتة لأركان قيادة لواء المشاة الآلية 56، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك".
وتابع البيان: "تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة التابعة للواءين 63 و10 الهجوميين، التابعان للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بريدتيشينو وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
قاذفة قنابل وصواريخ تو-160 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ روسية عالية الدقة تدمر منشآت لتكرير وتخزين النفط تدعم القوات الأوكرانية
11:13 GMT
وبحسب الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي خلال الـ24 الساعة الماضية من إسقاط 3 صواريخ كروز الطويلة المدى من طراز "ستورم شادو" و6 صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".
وتابعت الدفاع: "تم تدمير 8 مركبات جوية أوكرانية دون طيار في مناطق أوبيتني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكارمازينوفكا، وبريفولي، وبلوشانك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلوشكي، وبيريموزنوي في مقاطعة زابوروجيه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала