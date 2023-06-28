https://sputnikarabic.ae/20230628/القوات-الروسية-تدمر-مراكز-قيادة-اللواءين-63-و10-الأوكرانيين---عاجل-1078569396.html
القوات الروسية تدمر مراكز قيادة اللواءين 63 و10 الأوكرانيين
القوات الروسية تدمر مراكز قيادة اللواءين 63 و10 الأوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير مستودع صواريخ وذخيرة تابع للجيش الأوكراني في بلدة نوفوبافلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T11:52+0000
2023-06-28T11:52+0000
2023-06-28T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_68b1151760496bfe614569621e0e57a7.jpg
وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مخزن صواريخ وذخيرة تابع للواء المدفعية 47 في الجيش الأوكراني قرب نوفوبافلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "استطاعت القوات الروسية استهداف نقطة الانتشار المؤقتة لأركان قيادة لواء المشاة الآلية 56، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك".وتابع البيان: "تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة التابعة للواءين 63 و10 الهجوميين، التابعان للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بريدتيشينو وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي خلال الـ24 الساعة الماضية من إسقاط 3 صواريخ كروز الطويلة المدى من طراز "ستورم شادو" و6 صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".وتابعت الدفاع: "تم تدمير 8 مركبات جوية أوكرانية دون طيار في مناطق أوبيتني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكارمازينوفكا، وبريفولي، وبلوشانك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلوشكي، وبيريموزنوي في مقاطعة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230628/صواريخ-روسية-عالية-الدقة-تدمر-منشآت-تكرير-وتخزين-النفط-تدعم-الاقوات-الأوكرانية--عاجل--1078568243.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_229:0:1414:889_1920x0_80_0_0_de62dfb0b3a0440ed371bef9a2aadd00.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر مراكز قيادة اللواءين 63 و10 الأوكرانيين
11:52 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 28.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير مستودع صواريخ وذخيرة تابع للجيش الأوكراني في بلدة نوفوبافلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مخزن صواريخ وذخيرة تابع للواء المدفعية 47 في الجيش الأوكراني قرب نوفوبافلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "استطاعت القوات الروسية استهداف نقطة الانتشار المؤقتة لأركان قيادة لواء المشاة الآلية 56، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك".
وتابع البيان: "تم تدمير مراكز القيادة والمراقبة التابعة للواءين 63 و10 الهجوميين، التابعان للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بريدتيشينو وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي خلال الـ24 الساعة الماضية من إسقاط 3 صواريخ كروز الطويلة المدى من طراز "ستورم شادو" و6 صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".
وتابعت الدفاع: "تم تدمير 8 مركبات جوية أوكرانية دون طيار في مناطق أوبيتني في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكارمازينوفكا، وبريفولي، وبلوشانك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبلوشكي، وبيريموزنوي في مقاطعة زابوروجيه".