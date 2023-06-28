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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230628/القوات-الروسية-تصد-هجمات-أوكرانية-على-محور-مقاطعة-زابوروجيه-1078556334.html
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية على محور مقاطعة زابوروجيه
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية على محور مقاطعة زابوروجيه
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، أوليغ تشيخوف،أن القوات الروسية صدت هجوما للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T06:20+0000
2023-06-28T06:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال تشيخوف، خلال إحاطته الإعلامية، إن عملية الصد أدت إلى تدمير عربات ومركبات قتالية مختلفة وقوة بشرية تتألف من عشرات الجنود التابعين للجيش الأوكراني.وتابع تشيخوف بالقول: "باتجاه زابوروجيه، صدت الوحدات المتقدمة من مجموعة فوستوك بدعم من المدفعية هجوما للعدو في منطقة مالايا توكماتشكا، وتم تدمير عربة قتال مشاة وعربة قتال مصفحة وتحييد قوة بشرية".كما تم القضاء بنيران مدفعية هاوتزر القوة البشرية والعربات التابعة للقوميين الذين حاولوا الهجوم على نوفودانيلوفكا ولوغوفوي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230628/خبير-عسكري-يقر-بانخفاض-النشاط-الهجومي-للقوات-الأوكرانية-على-لوغانسك-1078555615.html
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القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية على محور مقاطعة زابوروجيه

06:20 GMT 28.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، أوليغ تشيخوف،أن القوات الروسية صدت هجوما للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.
وقال تشيخوف، خلال إحاطته الإعلامية، إن عملية الصد أدت إلى تدمير عربات ومركبات قتالية مختلفة وقوة بشرية تتألف من عشرات الجنود التابعين للجيش الأوكراني.
وتابع تشيخوف بالقول: "باتجاه زابوروجيه، صدت الوحدات المتقدمة من مجموعة فوستوك بدعم من المدفعية هجوما للعدو في منطقة مالايا توكماتشكا، وتم تدمير عربة قتال مشاة وعربة قتال مصفحة وتحييد قوة بشرية".
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري يقر بانخفاض النشاط الهجومي للقوات الأوكرانية على لوغانسك
05:15 GMT
كما تم القضاء بنيران مدفعية هاوتزر القوة البشرية والعربات التابعة للقوميين الذين حاولوا الهجوم على نوفودانيلوفكا ولوغوفوي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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