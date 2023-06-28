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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230628/القوات-الروسية-تصد-هجمات-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1078576604.html
القوات الروسية تصد هجمات للقوات الأوكرانية... فيديو
القوات الروسية تصد هجمات للقوات الأوكرانية... فيديو
صدت وحدات من مجموعة قوات "تسنتر" (المركز) الروسية هجوما للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى تدمير معدات قتالية أوكرانية وتحييد... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T15:11+0000
2023-06-28T15:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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تظهر مشاهد للمدفعية الروسية وهي تدك وتصد هجوم القوات الأوكرانية في كراسني ليمان بدعم وتوجيه من الطائرات المسيّرة.وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء في بيانها: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات قوات "المركز" هجومين للعدو في مناطق كوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.اقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديواقرأ أيضا: ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهته
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تصد هجمات للقوات الأوكرانية... فيديو

15:11 GMT 28.06.2023
© Sputnik . Сергей Аверин / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik . Сергей Аверин
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صدت وحدات من مجموعة قوات "تسنتر" (المركز) الروسية هجوما للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى تدمير معدات قتالية أوكرانية وتحييد قوى بشرية.
تظهر مشاهد للمدفعية الروسية وهي تدك وتصد هجوم القوات الأوكرانية في كراسني ليمان بدعم وتوجيه من الطائرات المسيّرة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء في بيانها: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات قوات "المركز" هجومين للعدو في مناطق كوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
اقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديو
اقرأ أيضا: ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهته
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:14 GMT
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