https://sputnikarabic.ae/20230628/القوات-الروسية-تصد-هجمات-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1078576604.html
القوات الروسية تصد هجمات للقوات الأوكرانية... فيديو
القوات الروسية تصد هجمات للقوات الأوكرانية... فيديو
صدت وحدات من مجموعة قوات "تسنتر" (المركز) الروسية هجوما للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى تدمير معدات قتالية أوكرانية وتحييد... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T15:11+0000
2023-06-28T15:11+0000
2023-06-28T15:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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تظهر مشاهد للمدفعية الروسية وهي تدك وتصد هجوم القوات الأوكرانية في كراسني ليمان بدعم وتوجيه من الطائرات المسيّرة.وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء في بيانها: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات قوات "المركز" هجومين للعدو في مناطق كوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.اقرأ أيضا: القوات الروسية تدمر قافلة معدات عسكرية أجنبية الصنع للجيش الأوكراني... فيديواقرأ أيضا: ضابط أمريكي: أمريكا خلقت من أوكرانيا "وحشا" لا يمكن مواجهته
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تصد هجمات للقوات الأوكرانية... فيديو
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صدت وحدات من مجموعة قوات "تسنتر" (المركز) الروسية هجوما للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى تدمير معدات قتالية أوكرانية وتحييد قوى بشرية.
تظهر مشاهد للمدفعية الروسية وهي تدك وتصد هجوم القوات الأوكرانية في كراسني ليمان بدعم وتوجيه من الطائرات المسيّرة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء في بيانها: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات قوات "المركز" هجومين للعدو في مناطق كوزمينو في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.