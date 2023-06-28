https://sputnikarabic.ae/20230628/القوات-السورية-والروسية-تدمر-مقرات-للتنظيمات-الإرهابية-في-ريف-إدلب--1078573478.html
القوات السورية والروسية تدمر مقرات للتنظيمات الإرهابية في ريف إدلب
القوات السورية والروسية تدمر مقرات للتنظيمات الإرهابية في ريف إدلب
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، تدمير عدد من مقرات التنظيمات الإرهابية وقتل عدد من متزعميها في منطقة جبل الأربعين، في ريف إدلب. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T13:31+0000
2023-06-28T13:31+0000
2023-06-28T13:39+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "رداً على الاعتداءات اليومية المتكررة التي تنفذها التنظيمات الإرهابية على المدنيين في المناطق السكنية الآمنة في ريف حماة، نفذت القوات السورية بالتعاون مع القوات الروسية ضربات جوية وصاروخية دقيقة ونوعية استهدفت من خلالها المقرات المحصّنة للتنظيمات الإرهابية في منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب، بما فيها من أسلحة وذخائر وأدوات توجيه وطائرات مسيّرة استطلاعية وضاربة ومعدات تنصت وتشويش".وأضاف البيان: "أدت هذه الضربات إلى تدمير المقرات الإرهابية بالكامل، ومقتل وإصابة عشرات الإرهابيين".وبيّنت وزارة الدفاع السورية أن من القتلى عددًا من متزعمي المجموعات الإرهابية، منهم أبو كرمو مورك، وداوود محمد، وأبو سيف مصطفى الساحلي، وحيدرة محمود الغاب، وأبو البراء أبين، وأبو سيفو الحموي، وأبو مجاهد ربيع الغاب، وأبو الزبير سرجي، ورضوان ريحان، وعبد الحميد عكل، وأبو أحمد شيخ سنديان.وأعلنت القوات السورية، في 25 يونيو/حزيران الجاري، تنفيذها بالتعاون مع القوات الجوية الروسية عدة عمليات نوعية أدت إلى تدمير مقار ومستودعات للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة في ريف إدلب، بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسيّر، وقضت على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230627/-مركز-المصالحة-الروسي-استمرار-الانتهاكات-الجسيمة-لبروتوكولات-منع-التضارب-في-سوريا-1078552412.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
القوات السورية والروسية تدمر مقرات للتنظيمات الإرهابية في ريف إدلب
13:31 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 13:39 GMT 28.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، تدمير عدد من مقرات التنظيمات الإرهابية وقتل عدد من متزعميها في منطقة جبل الأربعين، في ريف إدلب.
وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "رداً على الاعتداءات اليومية المتكررة التي تنفذها التنظيمات الإرهابية على المدنيين في المناطق السكنية الآمنة في ريف حماة، نفذت القوات السورية بالتعاون مع القوات الروسية ضربات جوية وصاروخية دقيقة ونوعية استهدفت من خلالها المقرات المحصّنة للتنظيمات الإرهابية في منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب، بما فيها من أسلحة وذخائر وأدوات توجيه وطائرات مسيّرة استطلاعية وضاربة ومعدات تنصت وتشويش".
وأضاف البيان: "أدت هذه الضربات إلى تدمير المقرات الإرهابية بالكامل، ومقتل وإصابة عشرات الإرهابيين".
وبيّنت وزارة الدفاع السورية أن من القتلى عددًا من متزعمي المجموعات الإرهابية، منهم أبو كرمو مورك، وداوود محمد، وأبو سيف مصطفى الساحلي، وحيدرة محمود الغاب، وأبو البراء أبين، وأبو سيفو الحموي، وأبو مجاهد ربيع الغاب، وأبو الزبير سرجي، ورضوان ريحان، وعبد الحميد عكل، وأبو أحمد شيخ سنديان.
وأعلنت القوات السورية، في 25 يونيو/حزيران الجاري، تنفيذها بالتعاون مع القوات الجوية الروسية عدة عمليات نوعية أدت إلى تدمير مقار ومستودعات للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيّرة في ريف إدلب، بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسيّر، وقضت على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين.