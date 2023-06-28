https://sputnikarabic.ae/20230628/المدفعية-الروسية-تدك-مواقع-القوات-الأوكرانية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1078561383.html
المدفعية الروسية تدك مواقع القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
المدفعية الروسية تدك مواقع القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
بحسب الفيديو، تظهر مشاهد للمدفعية الروسية وهي تدك مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه بدعم وتوجيه من الطائرات المسيّرة. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T10:42+0000
2023-06-28T10:42+0000
2023-06-28T10:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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قام المدفعيون الروس، بدعم وتوجيه من الطائرات المسيّرة، بتدمير مواقع العدو في اتجاه زابوروجيه بالقرب من مدينة أوريخوف.وقال قائد الكتيبة الذي يحمل علامة النداء "ديادكا" لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، في الخامسة صباحًا، بدأت القوات الأوكرانية بهجوم صاروخي، وردّت مدفعيتنا بسرعة ودمرت معقل وأماكن انتشار أفراد العدو".وأفاد رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم الأربعاء، أن القوات صدت هجوما للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.وقال تشيخوف، خلال إحاطته الإعلامية، إن عملية الصد أدت إلى تدمير عربات ومركبات قتالية مختلفة وقوة بشرية تتألف من عشرات الجنود التابعين للجيش الأوكراني.في اجتماع مع القادة العسكريين، في 13 يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم ولم تنجح في أي اتجاه.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230628/مكتب-زيلينسكي-الهجوم-المضاد-الأوكراني-يسير-بصعوبة-1078558315.html
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رصد عسكري, روسيا
المدفعية الروسية تدك مواقع القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
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حصري
بحسب الفيديو، تظهر مشاهد للمدفعية الروسية وهي تدك مواقع القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه بدعم وتوجيه من الطائرات المسيّرة.
قام المدفعيون الروس، بدعم وتوجيه من الطائرات المسيّرة، بتدمير مواقع العدو في اتجاه زابوروجيه بالقرب من مدينة أوريخوف.
وقال قائد الكتيبة الذي يحمل علامة النداء "ديادكا" لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، في الخامسة صباحًا، بدأت القوات الأوكرانية بهجوم صاروخي، وردّت مدفعيتنا بسرعة ودمرت معقل وأماكن انتشار أفراد العدو".
وأفاد رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم الأربعاء، أن القوات صدت هجوما للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.
وقال تشيخوف، خلال إحاطته الإعلامية، إن عملية الصد أدت إلى تدمير عربات ومركبات قتالية مختلفة وقوة بشرية تتألف من عشرات الجنود التابعين للجيش الأوكراني.
في اجتماع مع القادة العسكريين، في 13 يونيو/ حزيران، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم ولم تنجح في أي اتجاه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.