https://sputnikarabic.ae/20230628/باتروشيف-يبحث-مع-قائد-قوى-الأمن-الداخلي-الإيراني-التعاون-بين-الأجهزة-الأمنية-1078560402.html
باتروشيف يبحث مع قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني التعاون بين الأجهزة الأمنية
باتروشيف يبحث مع قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني التعاون بين الأجهزة الأمنية
بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، في موسكو، اليوم الأربعاء، مع قائد قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد أحمد رضا رادان،... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T10:11+0000
2023-06-28T10:11+0000
2023-06-28T10:11+0000
روسيا
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وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، في موسكو، مع قائد قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أحمد رضا رادان، حيث بحث الطرفان المسائل المتعلقة بمواصلة التعاون الروسي - الإيراني في إطار هيئات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية ".وتتضمن الزيارة أيضًا "التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، والتعرف على قدرات روسيا في مكافحة الجريمة المنظمة، وكذلك إجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين".ووصل قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، إلى موسكو يوم أمس الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين بدعوة رسمية من الجانب الروسي، ومن المقرر أن يلتقي أيضًا مع قيادات في وزارة الداخلية الروسية، وجهاز الأمن الفيدرالي والحرس الوطني.
https://sputnikarabic.ae/20230607/باتروشيف-يجب-تحميل-الولايات-المتحدة-وبريطانيا-المسؤولية-عن-تفجير-سد-كاخوفسكايا-1077856440.html
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روسيا
باتروشيف يبحث مع قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني التعاون بين الأجهزة الأمنية
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بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، في موسكو، اليوم الأربعاء، مع قائد قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد أحمد رضا رادان، استمرار التعاون الروسي الإيراني في إطار هيئات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية.
وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، في موسكو، مع قائد قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أحمد رضا رادان، حيث بحث الطرفان المسائل المتعلقة بمواصلة التعاون الروسي - الإيراني في إطار هيئات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية ".
وتتضمن الزيارة أيضًا "التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، والتعرف على قدرات روسيا في مكافحة الجريمة المنظمة، وكذلك إجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين".
ووصل قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، إلى موسكو يوم أمس الثلاثاء، في زيارة تستغرق يومين بدعوة رسمية من الجانب الروسي، ومن المقرر أن يلتقي أيضًا مع قيادات في وزارة الداخلية الروسية، وجهاز الأمن الفيدرالي والحرس الوطني.