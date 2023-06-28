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https://sputnikarabic.ae/20230628/بلينكين-يمكن-للصين-أن-تؤدي-دورا-إيجابيا-في-تسوية-النزاع-في-أوكرانيا-1078574759.html
بلينكن: يمكن للصين أن تؤدي دورا "إيجابيا" في تسوية النزاع في أوكرانيا
بلينكن: يمكن للصين أن تؤدي دورا "إيجابيا" في تسوية النزاع في أوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الصين قد تؤدي في مرحلة محددة دوراً "إيجابياً ومثمرا" في تسوية الصراع في أوكرانيا. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T13:59+0000
2023-06-28T13:59+0000
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وقال بلينكن، في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية: "اتفقنا على أن هذه المحادثات يجب أن تستمر، قد يأتي وقت تفتح فيه نافذة للدبلوماسية الحقيقية والمفاوضات".وتابع: "حيث يمكن للصين، أن تؤدي دورًا إيجابيًا ومثمراً، ولكن يبدو لي، للأسف، أن ذلك سيكون في المستقبل البعيد".وبحسب وزير الخارجية الأمريكي، فقد نوقش الصراع في أوكرانيا خلال زيارته للصين.وأضاف بلينكن: "الصين تبحث الآن عن سبل لدعم روسيا مع الحفاظ على مظهر الحياد ومحاولة تقديم نفسها كصانع سلام".وتعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي، هي الأولى لمسؤول أمريكي بارز إلى الصين، منذ ما يقرب 5 سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230628/الكرملين-مبعوث-الفاتيكان-يصل-إلى-موسكو-لإجراء-محادثات-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-1078568613.html
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الصين, أخبار أوكرانيا, العالم
الصين, أخبار أوكرانيا, العالم

بلينكن: يمكن للصين أن تؤدي دورا "إيجابيا" في تسوية النزاع في أوكرانيا

13:59 GMT 28.06.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLISوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLIS
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الصين قد تؤدي في مرحلة محددة دوراً "إيجابياً ومثمرا" في تسوية الصراع في أوكرانيا.
وقال بلينكن، في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية: "اتفقنا على أن هذه المحادثات يجب أن تستمر، قد يأتي وقت تفتح فيه نافذة للدبلوماسية الحقيقية والمفاوضات".
وتابع: "حيث يمكن للصين، أن تؤدي دورًا إيجابيًا ومثمراً، ولكن يبدو لي، للأسف، أن ذلك سيكون في المستقبل البعيد".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
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الكرملين: مبعوث الفاتيكان يصل إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن التسوية في أوكرانيا
11:51 GMT
وبحسب وزير الخارجية الأمريكي، فقد نوقش الصراع في أوكرانيا خلال زيارته للصين.
وأضاف بلينكن: "الصين تبحث الآن عن سبل لدعم روسيا مع الحفاظ على مظهر الحياد ومحاولة تقديم نفسها كصانع سلام".
وتعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي، هي الأولى لمسؤول أمريكي بارز إلى الصين، منذ ما يقرب 5 سنوات.
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