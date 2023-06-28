https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-وسط-شعبه-في-داغستان-في-مشهد-عفوي-ينم-عن-صدق-المشاعر-فيديو----1078581153.html
بوتين وسط شعبه في داغستان في مشهد عفوي ينم عن صدق المشاعر... فيديو
بوتين وسط شعبه في داغستان في مشهد عفوي ينم عن صدق المشاعر... فيديو
استقبل سكان ديربند في جمهورية داغستان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحماس وحفاوة شديدين حيث تحدث إليهم وتبادلوا السلام. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T20:37+0000
2023-06-28T20:37+0000
2023-06-28T20:37+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو سلام عفوي بين الرئيس وشعبه في مشهد ينم عن صدق المشاعر والثقة المتبادلة.وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي إنه لم يساوره شك في رد فعل الشعب الروسي ودعمه للقرارات التي اتخذتها قيادة البلاد بخصوص أحداث 24 حزيران/ يونيو.ومن جانبه، أكد رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف، خلال اجتماعه مع بوتين: "لا يوجد شخص في داغستان لم يؤيد قرارات القيادة الروسية، التي تم اعتمادها في 24 حزيران، ولا يوجد شخص واحد في داغستان لم يعرب عن دعمه بعد مناشدتكم للشعب".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
بوتين وسط شعبه في داغستان في مشهد عفوي ينم عن صدق المشاعر... فيديو
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استقبل سكان ديربند في جمهورية داغستان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحماس وحفاوة شديدين حيث تحدث إليهم وتبادلوا السلام.
ويظهر في الفيديو سلام عفوي بين الرئيس وشعبه في مشهد ينم عن صدق المشاعر والثقة المتبادلة.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي إنه لم يساوره شك في رد فعل الشعب الروسي ودعمه للقرارات التي اتخذتها قيادة البلاد بخصوص أحداث 24 حزيران/ يونيو.
ومن جانبه، أكد رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف، خلال اجتماعه مع بوتين: "لا يوجد شخص في داغستان لم يؤيد قرارات القيادة الروسية، التي تم اعتمادها في 24 حزيران، ولا يوجد شخص واحد في داغستان لم يعرب عن دعمه بعد مناشدتكم للشعب".