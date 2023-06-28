https://sputnikarabic.ae/20230628/جنرال-أسترالي-يصف-بلاده-بـجمهورية-الموز-بسبب-نظام-كييف-1078558700.html
جنرال أسترالي يصف بلاده بـ"جمهورية الموز" بسبب نظام كييف
جنرال أسترالي يصف بلاده بـ"جمهورية الموز" بسبب نظام كييف
وجّه الجنرال الأسترالي المتقاعد، ميك رايان، الانتقادات لحكومة بلاده بسبب المساعدات المقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية، معتبرا أن المبالغ التي يتم تقديمها ضئيلة... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T08:48+0000
2023-06-28T08:48+0000
2023-06-28T08:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات ريان، خلال مقابلة خاصة مع قناة "ABC" التلفزيونية، قال خلالها: "تجاهلت الحكومة إلى حد كبير المطالب الحقيقية لأوكرانيا وأعلنت عن حزمة مساعدات لا يمكن إلا لجمهورية الموز أن تقدمها، وليس دولة متقدمة مثل أستراليا".وأعلنت كانبيرا، يوم الاثنين الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 110 ملايين دولار أسترالي (حوالي 74 مليون دولار) لكييف، حيث ستشمل 70 مركبة قتالية، بما في ذلك 28 مركبة مصفحة من طراز "إم 113"، و14 مركبة ذات أغراض خاصة، و28 شاحنة متوسطة من طراز "مان إم 40"، و14 مقطورة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230628/القوات-الأوكرانية-تخسر-مدرعات-ثقيلة-خلال-محاولة-هجوم-فاشل-في-زابوروجيه-1078557645.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
جنرال أسترالي يصف بلاده بـ"جمهورية الموز" بسبب نظام كييف
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وجّه الجنرال الأسترالي المتقاعد، ميك رايان، الانتقادات لحكومة بلاده بسبب المساعدات المقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية، معتبرا أن المبالغ التي يتم تقديمها ضئيلة بالفعل ولا تغير شيئا في الميدان.
وجاءت تصريحات ريان، خلال مقابلة خاصة مع قناة "ABC" التلفزيونية، قال خلالها: "تجاهلت الحكومة إلى حد كبير المطالب الحقيقية لأوكرانيا وأعلنت عن حزمة مساعدات لا يمكن إلا لجمهورية الموز أن تقدمها، وليس دولة متقدمة مثل أستراليا".
وأعلنت كانبيرا، يوم الاثنين الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 110 ملايين دولار أسترالي (حوالي 74 مليون دولار) لكييف، حيث ستشمل 70 مركبة قتالية، بما في ذلك 28 مركبة مصفحة من طراز "إم 113"، و14 مركبة ذات أغراض خاصة، و28 شاحنة متوسطة من طراز "مان إم 40"، و14 مقطورة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية،
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.