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ملك البحرين يؤكد لبوتين دعمه للشرعية والاستقرار في روسيا
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230628/جنرال-أسترالي-يصف-بلاده-بـجمهورية-الموز-بسبب-نظام-كييف-1078558700.html
جنرال أسترالي يصف بلاده بـ"جمهورية الموز" بسبب نظام كييف
جنرال أسترالي يصف بلاده بـ"جمهورية الموز" بسبب نظام كييف
وجّه الجنرال الأسترالي المتقاعد، ميك رايان، الانتقادات لحكومة بلاده بسبب المساعدات المقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية، معتبرا أن المبالغ التي يتم تقديمها ضئيلة... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T08:48+0000
2023-06-28T08:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات ريان، خلال مقابلة خاصة مع قناة "ABC" التلفزيونية، قال خلالها: "تجاهلت الحكومة إلى حد كبير المطالب الحقيقية لأوكرانيا وأعلنت عن حزمة مساعدات لا يمكن إلا لجمهورية الموز أن تقدمها، وليس دولة متقدمة مثل أستراليا".وأعلنت كانبيرا، يوم الاثنين الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 110 ملايين دولار أسترالي (حوالي 74 مليون دولار) لكييف، حيث ستشمل 70 مركبة قتالية، بما في ذلك 28 مركبة مصفحة من طراز "إم 113"، و14 مركبة ذات أغراض خاصة، و28 شاحنة متوسطة من طراز "مان إم 40"، و14 مقطورة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230628/القوات-الأوكرانية-تخسر-مدرعات-ثقيلة-خلال-محاولة-هجوم-فاشل-في-زابوروجيه-1078557645.html
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العالم
العالم

جنرال أسترالي يصف بلاده بـ"جمهورية الموز" بسبب نظام كييف

08:48 GMT 28.06.2023
© AFP 2023 / STRمحل لبيع الموز
محل لبيع الموز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / STR
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وجّه الجنرال الأسترالي المتقاعد، ميك رايان، الانتقادات لحكومة بلاده بسبب المساعدات المقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية، معتبرا أن المبالغ التي يتم تقديمها ضئيلة بالفعل ولا تغير شيئا في الميدان.
وجاءت تصريحات ريان، خلال مقابلة خاصة مع قناة "ABC" التلفزيونية، قال خلالها: "تجاهلت الحكومة إلى حد كبير المطالب الحقيقية لأوكرانيا وأعلنت عن حزمة مساعدات لا يمكن إلا لجمهورية الموز أن تقدمها، وليس دولة متقدمة مثل أستراليا".
وأعلنت كانبيرا، يوم الاثنين الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 110 ملايين دولار أسترالي (حوالي 74 مليون دولار) لكييف، حيث ستشمل 70 مركبة قتالية، بما في ذلك 28 مركبة مصفحة من طراز "إم 113"، و14 مركبة ذات أغراض خاصة، و28 شاحنة متوسطة من طراز "مان إم 40"، و14 مقطورة.
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تخسر مدرعات ثقيلة خلال محاولة هجوم فاشل في زابوروجيه
08:05 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:57 GMT
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