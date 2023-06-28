https://sputnikarabic.ae/20230628/خبير-عسكري-يقر-بانخفاض-النشاط-الهجومي-للقوات-الأوكرانية-على-لوغانسك-1078555615.html
خبير عسكري يقر بانخفاض النشاط الهجومي للقوات الأوكرانية على لوغانسك
خبير عسكري يقر بانخفاض النشاط الهجومي للقوات الأوكرانية على لوغانسك
أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، أن القوات الأوكرانية خفضت من نشاطها العسكري على محاور القتال في لوغانسك. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T05:15+0000
2023-06-28T05:15+0000
2023-06-28T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الخبير العسكري لوكالة "سبوتنيك": "على خط التماس، حدث أخيرًا انخفاض في نشاط العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة الأوكرانية".ولفت ماروتشكو إلى أن ذلك يعود بسبب أكيد إلى الخسائر المتتالية للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن استنفاد القدرة الهجومية.وفي أوائل شهر مايو/أيار الماضي، أعلن مساعد الرئيس الشيشاني، قائد القوات الخاصة "أخمات"، أبتي علاء الدينوف، أن جنودًا من قوات أخمات الخاصة والمجموعة الجنوبية من القوات دخلوا المنطقة الصناعية في بيلوغوروفكا، حيث تم إجبار القوات الأوكرانية على التراجع نحو 1.5 كيلومتر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي - جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230627/القوات-الروسية-تدمر-قافلة-عسكرية-أوكرانية-على-محور-لوغانسك-1078532195.html
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روسيا
خبير عسكري يقر بانخفاض النشاط الهجومي للقوات الأوكرانية على لوغانسك
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أفاد الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، أن القوات الأوكرانية خفضت من نشاطها العسكري على محاور القتال في لوغانسك.
وقال الخبير العسكري لوكالة "سبوتنيك": "على خط التماس، حدث أخيرًا انخفاض في نشاط العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة الأوكرانية".
ولفت ماروتشكو إلى أن ذلك يعود بسبب أكيد إلى الخسائر المتتالية للتشكيلات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن استنفاد القدرة الهجومية.
وفي أوائل شهر مايو/أيار الماضي، أعلن مساعد الرئيس الشيشاني، قائد القوات الخاصة "أخمات"، أبتي علاء الدينوف، أن جنودًا من قوات أخمات الخاصة والمجموعة الجنوبية من القوات دخلوا المنطقة الصناعية في بيلوغوروفكا، حيث تم إجبار القوات الأوكرانية على التراجع نحو 1.5 كيلومتر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي - جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.