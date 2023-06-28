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https://sputnikarabic.ae/20230628/رجل-أمن-سعودي-يساعد-طفلة-على-رمي-جمرة-العقبةفيديو--1078558053.html
رجل أمن سعودي يساعد طفلة على رمي جمرة العقبة...فيديو
رجل أمن سعودي يساعد طفلة على رمي جمرة العقبة...فيديو
أظهر مقطع فيديو رجل أمن سعودي وهو يساعد طفلة على رمي الجمرات في مشهد إنساني أثار تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T08:28+0000
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وتوجه الحجاج، صباح اليوم الأربعاء، إلى منشأة الجمرات في مشعر منى، لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.ويقوم كل حاج برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات.شاهد أيضا: صاعقة تضرب رأس رجل أثناء سيره تحت المطر... فيديوشاهد أيضا: تمساح يفاجئ صيادا ويحوله إلى "ضحية"... فيديو
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رجل أمن سعودي يساعد طفلة على رمي جمرة العقبة...فيديو

08:28 GMT 28.06.2023
© Photo / twitterرجل أمن سعودي يساعد طفلة صغيرة على رمي جمرة العقبة
رجل أمن سعودي يساعد طفلة صغيرة على رمي جمرة العقبة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Photo / twitter
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أظهر مقطع فيديو رجل أمن سعودي وهو يساعد طفلة على رمي الجمرات في مشهد إنساني أثار تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوجه الحجاج، صباح اليوم الأربعاء، إلى منشأة الجمرات في مشعر منى، لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
ويقوم كل حاج برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات.
شاهد أيضا: صاعقة تضرب رأس رجل أثناء سيره تحت المطر... فيديو
شاهد أيضا: تمساح يفاجئ صيادا ويحوله إلى "ضحية"... فيديو
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