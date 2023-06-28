https://sputnikarabic.ae/20230628/رجل-أمن-سعودي-يساعد-طفلة-على-رمي-جمرة-العقبةفيديو--1078558053.html
رجل أمن سعودي يساعد طفلة على رمي جمرة العقبة...فيديو
رجل أمن سعودي يساعد طفلة على رمي جمرة العقبة...فيديو
أظهر مقطع فيديو رجل أمن سعودي وهو يساعد طفلة على رمي الجمرات في مشهد إنساني أثار تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T08:28+0000
2023-06-28T08:28+0000
2023-06-28T08:28+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1c/1078557623_0:0:1348:759_1920x0_80_0_0_fb66a679d15d6b948b3c028a493ca972.jpg
وتوجه الحجاج، صباح اليوم الأربعاء، إلى منشأة الجمرات في مشعر منى، لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.ويقوم كل حاج برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات.شاهد أيضا: صاعقة تضرب رأس رجل أثناء سيره تحت المطر... فيديوشاهد أيضا: تمساح يفاجئ صيادا ويحوله إلى "ضحية"... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1c/1078557623_0:0:1266:949_1920x0_80_0_0_59191582b4ddda3f1767d03158d6b15e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رجل أمن سعودي يساعد طفلة على رمي جمرة العقبة...فيديو
تابعنا عبر
أظهر مقطع فيديو رجل أمن سعودي وهو يساعد طفلة على رمي الجمرات في مشهد إنساني أثار تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتوجه الحجاج
، صباح اليوم الأربعاء، إلى منشأة الجمرات في مشعر منى، لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
ويقوم كل حاج برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات.