https://sputnikarabic.ae/20230628/روسيا-بصدد-صياغة-قرار-يدين-السويد-لإعطائها-الإذن-بحرق-القرآن--1078572945.html
روسيا بصدد صياغة قرار يدين السويد لإعطائها الإذن بحرق القرآن
روسيا بصدد صياغة قرار يدين السويد لإعطائها الإذن بحرق القرآن
اقترح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي ، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية، التي سمحت بعمل احتجاجي لحرق المصحف. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T13:10+0000
2023-06-28T13:10+0000
2023-06-28T13:10+0000
الدوما
روسيا
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وقال فولودين، خلال الجلسة العامة: "هناك اقتراح بأن تقوم لجنة مجلس الدوما بإعداد قرار بحلول يوم غد، أعتقد أنكم ستتفقون معي فيه، يجب أن ندين تصرفات سلطات ستوكهولم، التي سمحت بحرق القرآن بالقرب من المسجد".قررت السلطات السويدية بمنح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.وفي وقت سابق من اليوم، هنأ رئيس مجلس الدوما، المسلمين الروس بعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الجالية المسلمة في روسيا تسهم بشكل كبير في تطوير الحوار بين الأعراق والأديان، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما.شاهد أيضا:200 ألف مسلم أدوا صلاة عيد الأضحى في مساجد موسكو... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230628/السلطات-السويدية-تسمح-بحرق-القرآن-الكريم-أمام-مسجد-في-ستوكهولم-1078561287.html
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الدوما, روسيا
روسيا بصدد صياغة قرار يدين السويد لإعطائها الإذن بحرق القرآن
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اقترح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي ، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأربعاء، إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية، التي سمحت بعمل احتجاجي لحرق المصحف.
وقال فولودين، خلال الجلسة العامة: "هناك اقتراح بأن تقوم لجنة مجلس الدوما بإعداد قرار بحلول يوم غد، أعتقد أنكم ستتفقون معي فيه، يجب أن ندين تصرفات سلطات ستوكهولم، التي سمحت بحرق القرآن بالقرب من المسجد".
قررت السلطات السويدية بمنح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
وفي وقت سابق من اليوم، هنأ رئيس مجلس الدوما، المسلمين الروس بعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الجالية المسلمة في روسيا تسهم بشكل كبير في تطوير الحوار بين الأعراق والأديان، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما.