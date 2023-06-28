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https://sputnikarabic.ae/20230628/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-قبالة-سواحل-بريموري-شرقي-روسيا-1078554724.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل بريموري شرقي روسيا
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل بريموري شرقي روسيا
وقع زلزال غير محسوس بقوة 6 درجات قبالة ساحل بريموري شرقي روسيا، وفقا لتصريح ممثل مركز معالجة المعلومات الإقليمي في فلاديفوستوك التابع لخدمة الإنذار من تسونامي... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T01:24+0000
2023-06-28T01:24+0000
روسيا
زلزال
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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال المتحدث للوكالة: "زلزال وقع في (الساعة) 9.38 (2.38 بتوقيت موسكو). غير محسوس على عمق 460 كيلومترا في البحر جنوب ناخودكا. بعيد جدا عن الساحل على بعد 150 كيلومترا من ناخودكا."وأشار ممثل مركز معالجة المعلومات الإقليمي في فلاديفوستوك، إلى أنه لم يتبعها زلازل أخرى.
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روسيا, زلزال
روسيا, زلزال

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل بريموري شرقي روسيا

01:24 GMT 28.06.2023
© Photo / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН / الانتقال إلى بنك الصور ثورة بركان "شيفيلوتش" في كامتشاتكا وامتدت سحابة الرماد إلى عدة قرى في شرق شبه الجزيرة
 ثورة بركان شيفيلوتش في كامتشاتكا وامتدت سحابة الرماد إلى عدة قرى في شرق شبه الجزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Photo / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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وقع زلزال غير محسوس بقوة 6 درجات قبالة ساحل بريموري شرقي روسيا، وفقا لتصريح ممثل مركز معالجة المعلومات الإقليمي في فلاديفوستوك التابع لخدمة الإنذار من تسونامي الروسية لوكالة "سبوتنيك".
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال المتحدث للوكالة: "زلزال وقع في (الساعة) 9.38 (2.38 بتوقيت موسكو). غير محسوس على عمق 460 كيلومترا في البحر جنوب ناخودكا. بعيد جدا عن الساحل على بعد 150 كيلومترا من ناخودكا."
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وأشار ممثل مركز معالجة المعلومات الإقليمي في فلاديفوستوك، إلى أنه لم يتبعها زلازل أخرى.
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