https://sputnikarabic.ae/20230628/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-قبالة-سواحل-بريموري-شرقي-روسيا-1078554724.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل بريموري شرقي روسيا
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل بريموري شرقي روسيا
وقع زلزال غير محسوس بقوة 6 درجات قبالة ساحل بريموري شرقي روسيا، وفقا لتصريح ممثل مركز معالجة المعلومات الإقليمي في فلاديفوستوك التابع لخدمة الإنذار من تسونامي... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T01:24+0000
2023-06-28T01:24+0000
2023-06-28T01:24+0000
روسيا
زلزال
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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال المتحدث للوكالة: "زلزال وقع في (الساعة) 9.38 (2.38 بتوقيت موسكو). غير محسوس على عمق 460 كيلومترا في البحر جنوب ناخودكا. بعيد جدا عن الساحل على بعد 150 كيلومترا من ناخودكا."وأشار ممثل مركز معالجة المعلومات الإقليمي في فلاديفوستوك، إلى أنه لم يتبعها زلازل أخرى.
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روسيا, زلزال
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل بريموري شرقي روسيا
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وقع زلزال غير محسوس بقوة 6 درجات قبالة ساحل بريموري شرقي روسيا، وفقا لتصريح ممثل مركز معالجة المعلومات الإقليمي في فلاديفوستوك التابع لخدمة الإنذار من تسونامي الروسية لوكالة "سبوتنيك".
فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال المتحدث للوكالة: "زلزال وقع في (الساعة) 9.38 (2.38 بتوقيت موسكو). غير محسوس على عمق 460 كيلومترا
في البحر جنوب ناخودكا. بعيد جدا عن الساحل على بعد 150 كيلومترا من ناخودكا."
وأشار ممثل مركز معالجة المعلومات الإقليمي في فلاديفوستوك، إلى أنه لم يتبعها زلازل أخرى.