https://sputnikarabic.ae/20230628/زيلينسكي-يجب-قوننة-الحشيش-في-البلاد-1078574261.html
زيلينسكي: يجب قوننة "الحشيش" في البلاد
زيلينسكي: يجب قوننة "الحشيش" في البلاد
دعا فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، في اجتماع للبرلمان الأوكراني، إلى إضفاء الشرعية على العقاقير القائمة على الحشيش. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T13:47+0000
2023-06-28T13:47+0000
2023-06-28T13:47+0000
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قال زيلينسكي: "يجب إنتاج هذه الأدوية القائمة على الحشيش في أراضي البلاد".وأضاف: "يجب تطبيق جميع أفضل الممارسات العالمية، وجميع السياسات الأكثر فاعلية، وجميع الحلول، بغض النظر عن مدى صعوبة أو غير عادية بالنسبة لنا، في أوكرانيا حتى لا يضطر جميع مواطنينا إلى تحمل الألم بسبب الحرب".وتابع في خطابه الذي أذاعته قناة "رادا" التلفزيونية: "على وجه الخصوص، يجب علينا أخيرًا إضفاء الشرعية على الأدوية التي تحتوي على "القنب"، لكل من يطلبها".بدأ فلاديمير زيلينسكي موضوع إضفاء الشرعية على الحشيش الطبي مرة أخرى في عام 2020، عندما كان مرشحًا للرئاسة. ففي يونيو/ حزيران 2022، قرر مجلس الوزراء في البلاد السماح باستخدام الماريجوانا للأغراض الطبية والعلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230628/لافروف-الغرب-يحمل-السلاح-ضد-أي-دولة-تريد-حماية-مصالحها-1078567921.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
زيلينسكي: يجب قوننة "الحشيش" في البلاد
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دعا فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، في اجتماع للبرلمان الأوكراني، إلى إضفاء الشرعية على العقاقير القائمة على الحشيش.
قال زيلينسكي: "يجب إنتاج هذه الأدوية القائمة على الحشيش في أراضي البلاد".
وأضاف: "يجب تطبيق جميع أفضل الممارسات العالمية، وجميع السياسات الأكثر فاعلية، وجميع الحلول، بغض النظر عن مدى صعوبة أو غير عادية بالنسبة لنا، في أوكرانيا حتى لا يضطر جميع مواطنينا إلى تحمل الألم بسبب الحرب".
وتابع في خطابه الذي أذاعته قناة "رادا" التلفزيونية: "على وجه الخصوص، يجب علينا أخيرًا إضفاء الشرعية على الأدوية التي تحتوي على "القنب"، لكل من يطلبها".
بدأ فلاديمير زيلينسكي موضوع إضفاء الشرعية على الحشيش الطبي مرة أخرى في عام 2020، عندما كان مرشحًا للرئاسة. ففي يونيو/ حزيران 2022، قرر مجلس الوزراء في البلاد السماح باستخدام الماريجوانا للأغراض الطبية والعلمية.