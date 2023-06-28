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زيلينسكي: يجب قوننة "الحشيش" في البلاد
زيلينسكي: يجب قوننة "الحشيش" في البلاد
دعا فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، في اجتماع للبرلمان الأوكراني، إلى إضفاء الشرعية على العقاقير القائمة على الحشيش. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T13:47+0000
2023-06-28T13:47+0000
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قال زيلينسكي: "يجب إنتاج هذه الأدوية القائمة على الحشيش في أراضي البلاد".وأضاف: "يجب تطبيق جميع أفضل الممارسات العالمية، وجميع السياسات الأكثر فاعلية، وجميع الحلول، بغض النظر عن مدى صعوبة أو غير عادية بالنسبة لنا، في أوكرانيا حتى لا يضطر جميع مواطنينا إلى تحمل الألم بسبب الحرب".وتابع في خطابه الذي أذاعته قناة "رادا" التلفزيونية: "على وجه الخصوص، يجب علينا أخيرًا إضفاء الشرعية على الأدوية التي تحتوي على "القنب"، لكل من يطلبها".بدأ فلاديمير زيلينسكي موضوع إضفاء الشرعية على الحشيش الطبي مرة أخرى في عام 2020، عندما كان مرشحًا للرئاسة. ففي يونيو/ حزيران 2022، قرر مجلس الوزراء في البلاد السماح باستخدام الماريجوانا للأغراض الطبية والعلمية.
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

زيلينسكي: يجب قوننة "الحشيش" في البلاد

13:47 GMT 28.06.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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دعا فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، في اجتماع للبرلمان الأوكراني، إلى إضفاء الشرعية على العقاقير القائمة على الحشيش.
قال زيلينسكي: "يجب إنتاج هذه الأدوية القائمة على الحشيش في أراضي البلاد".
وأضاف: "يجب تطبيق جميع أفضل الممارسات العالمية، وجميع السياسات الأكثر فاعلية، وجميع الحلول، بغض النظر عن مدى صعوبة أو غير عادية بالنسبة لنا، في أوكرانيا حتى لا يضطر جميع مواطنينا إلى تحمل الألم بسبب الحرب".
وتابع في خطابه الذي أذاعته قناة "رادا" التلفزيونية: "على وجه الخصوص، يجب علينا أخيرًا إضفاء الشرعية على الأدوية التي تحتوي على "القنب"، لكل من يطلبها".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
لافروف: الغرب يحمل السلاح ضد أي دولة تريد حماية مصالحها
11:27 GMT
بدأ فلاديمير زيلينسكي موضوع إضفاء الشرعية على الحشيش الطبي مرة أخرى في عام 2020، عندما كان مرشحًا للرئاسة. ففي يونيو/ حزيران 2022، قرر مجلس الوزراء في البلاد السماح باستخدام الماريجوانا للأغراض الطبية والعلمية.
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